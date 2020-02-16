Канада эвакуирует своих граждан с Diamond Princess
Канада эвакуирует своих граждан с круизного лайнера Diamond Princess, который находится на карантине у берегов Японии из-за вспышки коронавируса.
Источник: заявление министерства иностранных дел Канады
Детали: Самолет, который заказало для эвакуации правительство Канады, доставит пассажиров из Японии на базу канадских Вооруженных сил в Трентоне, после чего они будут осмотрены и доставлены для дополнительного 14-дневного карантина.
Перед посадкой в самолет всех эвакуированных из Diamond Princess пассажиров проверят на наличие симптомов. Те, у кого они будут обнаружены, не смогут покинуть Японию. Вместо этого инфицированные будут размещены в медучреждениях Японии для лечения.
О сроках эвакуации и количестве граждан, которых планируется эвакуировать с лайнера, не сообщается.
Предыстория:
Всего на борту лайнера Diamond Princess находилось около 3700 человек и членов экипажа. Среди персонала лайнера украинцы, двое из которых инфицированы коронавирусом.
По последним данным, на Diamond Princess подтверждено 70 новых случаев заражения коронавирусом, общее количество заболевших возросло до 355 человек.
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Напомним,
- В декабре 2018 г. в китайском городе Ухань была зарегистрирована вспышка пневмонии. Позже выяснилось, что причиной заболевания стал ранее неизвестный вид коронавируса.
- Всемирная организация здравоохранения объявила чрезвычайную ситуацию в связи с распространением вируса за пределами Китая.
- По состоянию на 11 февраля Национальная комиссия по здравоохранению Китая зафиксировала уменьшение количества случаев заражения уханским коронавирусом.
- 13 февраля количество больных за один день выросло почти на 15 тысяч человек.
- По данным Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса, в результате заражения китайским коронавирусом Covid-19 скончались 1666 человек, успешно вылечились - 9388.