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Канада эвакуирует своих граждан с Diamond Princess

Воскресенье, 16 февраля 2020, 11:02
Канада эвакуирует своих граждан с Diamond Princess

Канада эвакуирует своих граждан с круизного лайнера Diamond Princess, который находится на карантине у берегов Японии из-за вспышки коронавируса.

Источник: заявление министерства иностранных дел Канады

Детали: Самолет, который заказало для эвакуации правительство Канады, доставит пассажиров из Японии на базу канадских Вооруженных сил в Трентоне, после чего они будут осмотрены и доставлены для дополнительного 14-дневного карантина.

Перед посадкой в ​​самолет всех эвакуированных из Diamond Princess пассажиров проверят на наличие симптомов. Те, у кого они будут обнаружены, не смогут покинуть Японию. Вместо этого инфицированные будут размещены в медучреждениях Японии для лечения.

О сроках эвакуации и количестве граждан, которых планируется эвакуировать с лайнера, не сообщается.

Предыстория: 

Всего на борту лайнера Diamond Princess находилось около 3700 человек и членов экипажа. Среди персонала лайнера украинцы, двое из которых инфицированы коронавирусом. 

По последним данным, на Diamond Princess подтверждено 70 новых случаев заражения коронавирусом, общее количество заболевших возросло до 355 человек.

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Напомним, 

  • В декабре 2018 г. в китайском городе Ухань была зарегистрирована вспышка пневмонии. Позже выяснилось, что причиной заболевания стал ранее неизвестный вид коронавируса.
  • Всемирная организация здравоохранения объявила чрезвычайную ситуацию в связи с распространением вируса за пределами Китая.
  • По состоянию на 11 февраля Национальная комиссия по здравоохранению Китая зафиксировала уменьшение количества случаев заражения уханским коронавирусом.
  • 13 февраля количество больных за один день выросло почти на 15 тысяч человек.
  • По данным Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса, в результате заражения китайским коронавирусом Covid-19 скончались 1666 человек, успешно вылечились - 9388.

Украинская правда
Темы: коронавирусКанада
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