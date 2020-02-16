Канада эвакуирует своих граждан с Diamond Princess

Канада эвакуирует своих граждан с круизного лайнера Diamond Princess, который находится на карантине у берегов Японии из-за вспышки коронавируса.

Источник: заявление министерства иностранных дел Канады

Детали: Самолет, который заказало для эвакуации правительство Канады, доставит пассажиров из Японии на базу канадских Вооруженных сил в Трентоне, после чего они будут осмотрены и доставлены для дополнительного 14-дневного карантина.

Перед посадкой в ​​самолет всех эвакуированных из Diamond Princess пассажиров проверят на наличие симптомов. Те, у кого они будут обнаружены, не смогут покинуть Японию. Вместо этого инфицированные будут размещены в медучреждениях Японии для лечения.

О сроках эвакуации и количестве граждан, которых планируется эвакуировать с лайнера, не сообщается.

Предыстория:

Всего на борту лайнера Diamond Princess находилось около 3700 человек и членов экипажа. Среди персонала лайнера украинцы, двое из которых инфицированы коронавирусом.

По последним данным, на Diamond Princess подтверждено 70 новых случаев заражения коронавирусом, общее количество заболевших возросло до 355 человек.

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Напомним,