Адвокати Мангера намагалися зустрітися з Левіним – ЗМІ
Адвокати голови Херсонської облради Владислава Мангера намагалися потрапити у в'язницю до підозрюваного в організації замаху на Катерину Гандзюк Олексія Москаленка (Левіна) в Болгарії.
Джерело: "Дзеркало тижня" з посиланням на джерело в СБУ, Facebook Ільченка
Деталі: За інформацією видання, 16 лютого адвокати Мангера Дмитро Ільченко та Андрій Мурашкін намагалися потрапити у в'язницю болгарського міста Бургас для зустрічі з Левіним.
Однак побачення з Левіним адвокатам Мангера домогтися не вдалося – влада Болгарії їм відмовила.
Дослівно DT.UA: "Експерти вважають, що клієнт Ільченка і Мурашкіна може бути стурбований можливими показаннями Левіна по справі Гандзюк і прагне з'ясувати, наскільки той готовий співпрацювати зі слідством".
Реакція: Водночас адвокат Дмитро Ільченко на своїй сторінці в Facebook повідомив, що в понеділок відправить у "Дзеркало тижня" запит з вимогою спростувати недостовірну інформацію.
Дослівно Ільченко: "Я так зрозумів, що у Трепака агонія. Вони вже зрозуміли, що це не Мангер, що після затримання Левіна їм треба передавати справу до суду і визнавати Мангера невинним. І тепер уже готуються виправдовуватися: "це адвокати Мангера нам все зіпсували".
Проте завтра я відправлю в Дзеркало Тижня офіційний запит з вимогою спростувати неправдиву інформацію. Якщо спростування не буде - буде позов".
Що передувало: 24 січня у Болгарії затримали Олексія Москаленка (Левіна). 27 січня суд болгарського міста Бургас відправив його під варту на 40 днів.
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Передісторія:
- 31 липня 2018 року у Херсоні біля під'їзду чоловік вилив на активістку Катерину Гандзюк кислоту. Вона потрапила до реанімаційного відділення з сильними опіками, а за 3 місяці померла у лікарні після багатьох операцій.
- Поліція затримала 5 підозрюваних у нападі на Гандзюк. Це В'ячеслав Вишневський, Віктор Горбунов, Володимир Васянович, Сергій Торбін і Микита Грабчук.
- 6 червня 2019 року, після того як обвинувачені визнали свою провину та пішли на угоду зі слідством, Покровський райсуд Дніпропетровської області виніс вироки виконавцям.
- Громадські активісти наполягають, що до вбивства Гандзюк причетні херсонські чиновники Андрій Гордєєв та Євген Рищук.
- Олексію Левіну оголосили підозру в організації вбивства активістки Катерини Гандзюк взимку 2019 року. Та згодом у квітні Генпрокуратура змінила статтю. За версією офіційного слідства, він разом із головою Херсонської облради Владиславом Мангером організував замовлення нанесення тяжких тілесних Гандзюк, що спричинило смерть.