Адвокати голови Херсонської облради Владислава Мангера намагалися потрапити у в'язницю до підозрюваного в організації замаху на Катерину Гандзюк Олексія Москаленка (Левіна) в Болгарії.

Джерело: "Дзеркало тижня" з посиланням на джерело в СБУ, Facebook Ільченка

Деталі: За інформацією видання, 16 лютого адвокати Мангера Дмитро Ільченко та Андрій Мурашкін намагалися потрапити у в'язницю болгарського міста Бургас для зустрічі з Левіним.

Однак побачення з Левіним адвокатам Мангера домогтися не вдалося – влада Болгарії їм відмовила.

Дослівно DT.UA: "Експерти вважають, що клієнт Ільченка і Мурашкіна може бути стурбований можливими показаннями Левіна по справі Гандзюк і прагне з'ясувати, наскільки той готовий співпрацювати зі слідством".

Реакція: Водночас адвокат Дмитро Ільченко на своїй сторінці в Facebook повідомив, що в понеділок відправить у "Дзеркало тижня" запит з вимогою спростувати недостовірну інформацію.

Дослівно Ільченко: "Я так зрозумів, що у Трепака агонія. Вони вже зрозуміли, що це не Мангер, що після затримання Левіна їм треба передавати справу до суду і визнавати Мангера невинним. І тепер уже готуються виправдовуватися: "це адвокати Мангера нам все зіпсували".

Проте завтра я відправлю в Дзеркало Тижня офіційний запит з вимогою спростувати неправдиву інформацію. Якщо спростування не буде - буде позов".

Що передувало: 24 січня у Болгарії затримали Олексія Москаленка (Левіна). 27 січня суд болгарського міста Бургас відправив його під варту на 40 днів.

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