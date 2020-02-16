Адвокаты Мангера пытались встретиться с Левиным в тюрьме Болгарии – СМИ
Адвокаты председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера пытались попасть в тюрьму к подозреваемому в организации покушения на Екатерину Гандзюк Алексею Москаленко (Левину) в Болгарии.
Источник: "Зеркало недели" со ссылкой на источник в СБУ
Детали: По информации издания, 16 февраля адвокаты Мангера Дмитрий Ильченко и Андрей Мурашкин пытались попасть в тюрьму болгарского города Бургас для встречи с Левиным.
Однако свидания с Левиным адвокатам Мангера добиться не удалось - власти Болгарии им отказали.
Дословно DT.UA: "Эксперты считают, что клиент Ильченко и Мурашкина может быть обеспокоен возможными показаниями Левина по делу Гандзюк и стремится выяснить, насколько тот готов сотрудничать со следствием".
Что предшествовало: 24 января в Болгарии задержали Алексея Москаленко (Левина). 27 января суд болгарского города Бургас отправил его под стражу на 40 дней.
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Предыстория:
- 31 июля 2018 года в Херсоне у подъезда мужчина вылил на активистку Екатерину Гандзюк кислоту. Она попала в реанимационное отделение с сильными ожогами, а через 3 месяца умерла в больнице после множественных операций.
- Полиция задержала 5 подозреваемых в нападении на Гандзюк. Это Вячеслав Вишневский, Виктор Горбунов, Владимир Васянович, Сергей Торбин и Никита Грабчук.
- 6 июня 2019 года, после того как обвиняемые признали свою вину и пошли на сделку со следствием, Покровский райсуд Днепропетровской области вынес приговоры исполнителям.
- Алексею Левину объявили подозрение в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк зимой 2019 года. Но потом в апреле Генпрокуратура изменила статью. По версии официального следствия, он вместе с главой Херсонского облсовета Владиславом Мангером организовал заказ нанесения тяжких телесных Гандзюк, повлекшее смерть.