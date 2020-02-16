Адвокаты председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера пытались попасть в тюрьму к подозреваемому в организации покушения на Екатерину Гандзюк Алексею Москаленко (Левину) в Болгарии.

Источник: "Зеркало недели" со ссылкой на источник в СБУ

Детали: По информации издания, 16 февраля адвокаты Мангера Дмитрий Ильченко и Андрей Мурашкин пытались попасть в тюрьму болгарского города Бургас для встречи с Левиным.

Однако свидания с Левиным адвокатам Мангера добиться не удалось - власти Болгарии им отказали.

Дословно DT.UA: "Эксперты считают, что клиент Ильченко и Мурашкина может быть обеспокоен возможными показаниями Левина по делу Гандзюк и стремится выяснить, насколько тот готов сотрудничать со следствием".

Что предшествовало: 24 января в Болгарии задержали Алексея Москаленко (Левина). 27 января суд болгарского города Бургас отправил его под стражу на 40 дней.

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