Адвокаты Мангера пытались встретиться с Левиным в тюрьме Болгарии – СМИ

932 просмотра
Воскресенье, 16 февраля 2020, 20:06
Владислав Мангер

Адвокаты председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера пытались попасть в тюрьму к подозреваемому в организации покушения на Екатерину Гандзюк Алексею Москаленко (Левину) в Болгарии.

Источник: "Зеркало недели" со ссылкой на источник в СБУ

Детали: По информации издания, 16 февраля адвокаты Мангера Дмитрий Ильченко и Андрей Мурашкин пытались попасть в тюрьму болгарского города Бургас для встречи с Левиным.

Однако свидания с Левиным адвокатам Мангера добиться не удалось - власти Болгарии им отказали.

Дословно DT.UA: "Эксперты считают, что клиент Ильченко и Мурашкина может быть обеспокоен возможными показаниями Левина по делу Гандзюк и стремится выяснить, насколько тот готов сотрудничать со следствием".

Что предшествовало: 24 января в Болгарии задержали Алексея Москаленко (Левина). 27 января суд болгарского города Бургас отправил его под стражу на 40 дней.

Узнать больше: Дело Гандзюк. Версии убийства, "отставка" Луценко и молчание Авакова

Журналисты показали реконструкцию событий нападения на Гандзюк

Дело Гандзюк в фамилиях. Кого наказали за смерть активистки

Предыстория:

  • 31 июля 2018 года в Херсоне у подъезда мужчина вылил на активистку Екатерину Гандзюк кислоту. Она попала в реанимационное отделение с сильными ожогами, а через 3 месяца умерла в больнице после множественных операций.
  • Полиция задержала 5 подозреваемых в нападении на Гандзюк. Это Вячеслав Вишневский, Виктор Горбунов, Владимир Васянович, Сергей Торбин и Никита Грабчук.
  • 6 июня 2019 года, после того как обвиняемые признали свою вину и пошли на сделку со следствием, Покровский райсуд Днепропетровской области вынес приговоры исполнителям.
  • Алексею Левину объявили подозрение в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк зимой 2019 года. Но потом в апреле Генпрокуратура изменила статью. По версии официального следствия, он вместе с главой Херсонского облсовета Владиславом Мангером организовал заказ нанесения тяжких телесных Гандзюк, повлекшее смерть.

Украинская правда
Темы: нападение на Гандзюк Болгария


powered by lun.ua
Материалы по теме
Зеленский обсудил с премьером Болгарии экстрадицию фигуранта дела Гандзюк 31 января 2020, 15:38
Убийство Гандзюк: суд Болгарии арестовал Левина 27 января 2020, 19:49
Задержанный в ЕС фигурант дела Гандзюк изменил внешность – полиция 27 января 2020, 16:13
Все новости
Главные новости
Адвокаты Мангера пытались встретиться с Левиным в тюрьме Болгарии – СМИ
В Киеве поймали криминального авторитета Анисимова
Четырех рыбаков, захваченных ФСБ в Азовском море, арестовали на 10 суток - росСМИ
На Украину движется штормовой циклон Victoria
Все новости
Фото

Когда запланировали кулинарный шедевр, но что-то пошло не так

здоровье

Как купать ребенка, который имеет атопический дерматит или чувствительную кожу?

безопасность

Как уберечь своего ребенка от похищения

Поиск по сайту
Архив
Весь архів
Подпишитесь на наши уведомления!