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Адвокаты Мангера пытались встретиться с Левиным – СМИ

Воскресенье, 16 февраля 2020, 19:06
Владислав Мангер

Адвокаты председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера пытались попасть в тюрьму к подозреваемому в организации покушения на Екатерину Гандзюк Алексею Москаленко (Левину) в Болгарии.

Источник: "Зеркало недели" со ссылкой на источник в СБУ, Facebook Ильченко

Детали: По информации издания, 16 февраля адвокаты Мангера Дмитрий Ильченко и Андрей Мурашкин пытались попасть в тюрьму болгарского города Бургас для встречи с Левиным.

Однако свидания с Левиным адвокатам Мангера добиться не удалось - власти Болгарии им отказали.

Дословно DT.UA: "Эксперты считают, что клиент Ильченко и Мурашкина может быть обеспокоен возможными показаниями Левина по делу Гандзюк и стремится выяснить, насколько тот готов сотрудничать со следствием".

Реакция: В то же время, адвокат Дмитрий Ильченко на своей странице в Facebook сообщил, что в понедельник отправит в "Зеркало недели" запрос с требованием опровергнуть недостоверную информацию.

Дословно Ильченко: "Я так понял, что у Трепака агония. Они уже поняли, что это не Мангер, что после поимки Левина им надо передавать дело в суд и признавать Мангера не виновным. И теперь уже готовятся оправдываться: "это адвокаты Мангера нам все испортили".

Тем не менее завтра я отправлю в Дзеркало тыжня официальный запрос с требованием опровергнуть неправдивую информацию. Если опровержения не будет - будет иск".

Что предшествовало: 24 января в Болгарии задержали Алексея Москаленко (Левина). 27 января суд болгарского города Бургас отправил его под стражу на 40 дней.

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Предыстория:

  • 31 июля 2018 года в Херсоне у подъезда мужчина вылил на активистку Екатерину Гандзюк кислоту. Она попала в реанимационное отделение с сильными ожогами, а через 3 месяца умерла в больнице после множественных операций.
  • Полиция задержала 5 подозреваемых в нападении на Гандзюк. Это Вячеслав Вишневский, Виктор Горбунов, Владимир Васянович, Сергей Торбин и Никита Грабчук.
  • 6 июня 2019 года, после того как обвиняемые признали свою вину и пошли на сделку со следствием, Покровский райсуд Днепропетровской области вынес приговоры исполнителям.
  • Алексею Левину объявили подозрение в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк зимой 2019 года. Но потом в апреле Генпрокуратура изменила статью. По версии официального следствия, он вместе с главой Херсонского облсовета Владиславом Мангером организовал заказ нанесения тяжких телесных Гандзюк, повлекшее смерть.

Украинская правда

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Темы: нападение на ГандзюкБолгария
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