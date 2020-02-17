Під НАБУ пригнали фуру з антирекламою Ситника

3143 перегляди
Понеділок, 17 лютого 2020, 12:42

Уночі 17 лютого під будівлю Національного антикорупційного бюро, що на вулиці Сурикова, 3 у Києві, пригнали фуру з антирекламою директора бюро Артема Ситника.

Джерело: співрозмовники УП у правоохоронних органах

Пряма мова: "До НАБУ приїхала фура АІ4570КВ, на тротуарі залишила причеп".

Деталі: На фурі розміщений колаж Ситника із грошима, віскі Jack Daniels, квадроциклом і жовто-блакитною картою Криму. 

 

Також на причепі є великі наліпки "Ситник, геть з НАБУ!", "Ситник 5 років хабарів, ганьби та бездіяльності. Досить!", "Корупціонер + НАБУ = список Forbes?", "Корупцію треба не очолити, а побороти!".

 

"Українська правда" звернулася з цього приводу по коментарі до поліції та до Ситника.

Що було раніше: 7 лютого у Верховній Раді був зареєстрований проект постанови про звільнення глави Національного антикорупційного бюро Артема Ситника. На думку його ініціаторів, НАБУ не може очолювати особа з корупційним досвідом.

Ситник вважає, що за збором у Верховній Раді підписів за його відставку стоять олігарх Ігор Коломойський і глава МВС Арсен Аваков, який "жадає помсти" за історію з рюкзаками від сина міністра внутрішніх справ. 

Передісторія:

  • У жовтні 2018 року на сітілайтах столичного метрополітену розмістили зображення Ситника з написом: "Я викрию топкорупціонерів".
  • У НАБУ назвали рекламу провокацією і заявили, що ніяк не причетні до неї.

Ірина Балачук, УП
Теми: Ситник НАБУ реклама


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Ситник розповів про "теплі" стосунки НАБУ і СБУ Баканова 12 лютого 2020, 15:14
Ситник дав зрозуміти, що його відставку лобіюють Коломойський і Аваков 12 лютого 2020, 12:40
Ситник про випад Авакова: Емоції домінують 12 лютого 2020, 11:45
Усі новини
Головні новини
Ексрадник Порошенка назвав військових "ублюдками", "Слуга народу" хоче покарання
Разумков вичитав нардепів за каву, їжу і смартфони на роботі
Росія надіслала агентів до Ірландії, щоб пошкодити трансатлантичні кабелі – ЗМІ
У Дніпрі під час втечі від поліції автомобіль збив трьох пішоходів
Усі новини
мандри

45 місць, які варто відвідати фанатам Гаррі Поттера

Медицина

Чи потрібні вам тейпи, що таке тейпування і навіщо його використовують

психологія

Коли кохана людина раптово зникає із вашого життя: чому так стається і що робити