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Під НАБУ пригнали фуру з антирекламою Ситника

Понеділок, 17 лютого 2020, 11:42
Під НАБУ пригнали фуру з антирекламою Ситника

Уночі 17 лютого під будівлю Національного антикорупційного бюро, що на вулиці Сурикова, 3 у Києві, пригнали фуру з антирекламою директора бюро Артема Ситника.

Джерело: співрозмовники УП у правоохоронних органах

Пряма мова: "До НАБУ приїхала фура АІ4570КВ, на тротуарі залишила причеп".

Деталі: На фурі розміщений колаж Ситника із грошима, віскі Jack Daniels, квадроциклом і жовто-блакитною картою Криму. 

 

Також на причепі є великі наліпки "Ситник, геть з НАБУ!", "Ситник 5 років хабарів, ганьби та бездіяльності. Досить!", "Корупціонер + НАБУ = список Forbes?", "Корупцію треба не очолити, а побороти!".

 

"Українська правда" звернулася з цього приводу по коментарі до поліції та до Ситника.

У НАБУ відмовились коментувати дану подію.

Що було раніше: 7 лютого у Верховній Раді був зареєстрований проект постанови про звільнення глави Національного антикорупційного бюро Артема Ситника. На думку його ініціаторів, НАБУ не може очолювати особа з корупційним досвідом.

Ситник вважає, що за збором у Верховній Раді підписів за його відставку стоять олігарх Ігор Коломойський і глава МВС Арсен Аваков, який "жадає помсти" за історію з рюкзаками від сина міністра внутрішніх справ. 

Передісторія:

  • У жовтні 2018 року на сітілайтах столичного метрополітену розмістили зображення Ситника з написом: "Я викрию топкорупціонерів".
  • У НАБУ назвали рекламу провокацією і заявили, що ніяк не причетні до неї.

Ірина Балачук, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: СитникНАБУреклама
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