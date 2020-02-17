Под НАБУ пригнали фуру с антирекламой Сытника

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Понедельник, 17 февраля 2020, 12:42

Ночью 17 февраля под здание Национального антикоррупционного бюро, что на улице Сурикова, 3 в Киеве, пригнали фуру с антирекламой директора бюро Артема Сытника.

Источник: собеседники УП в правоохранительных органах

Прямая речь: "К НАБУ приехала фура АИ4570КВ, на тротуаре оставила прицеп".

Детали: На фуре размещен коллаж Сытника с деньгами, виски Jack Daniels, квадроциклом и желто-голубой картой Крыма. 

 

Также на прицепе есть большие наклейки "Сытник, вон из НАБУ", "Сытник 5 лет взяток, позора и бездействия. Хватит!", "Коррупционер + НАБУ = список Forbes?", "Коррупцию надо не возглавить, а побороть".

 

"Украинская правда" обратилась по этому поводу по комментарии в полицию и к Сытнику.

Что было раньше: 7 февраля в Верховной Раде был зарегистрирован проект постановления об увольнении главы Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника. По мнению его инициаторов, НАБУ не может возглавлять лицо с коррупционным опытом.

Сытник считает, что за сбором в Верховной Раде подписей за его отставку стоят олигарх Игорь Коломойский и глава МВД Арсен Аваков, который мстит ему за историю с рюкзаками от сына министра внутренних дел.

Предыстория:

  • В октябре 2018 года на ситилайтах столичного метрополитена разместили изображение Сытника с надписью: "Я разоблачу топ-коррупционеров".
  • В НАБУ назвали рекламу провокацией и заявили, что не имеют к ней никакого отношения.

Ирина Балачук, УП
Темы: Сытник НАБУ реклама


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