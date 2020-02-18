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Під час ранкового бою окупанти здійснили 56 пострілів з озброєння танка – ОС

Вівторок, 18 лютого 2020, 13:38
Під час ранкового бою окупанти здійснили 56 пострілів з озброєння танка – ОС

Штаб об’єднаних сил заявляє, що вранці 18 лютого під час атаки на українські позиції бойовики стріляли з артилерійських систем, мінометів, а також здійснили 56 пострілів з озброєння танка.

Джерело: пресцентр ООС

Дослівно: "В районі Новотошківського окупанти здійснили 56 пострілів по наших позиціях з озброєння танка. Також у районі бойового зіткнення штурмові дії вели диверсійно-розвідувальні групи противника".

Деталі: У штабі відзначили, що за уточненою інформацією, під час ранкового обстрілу наших позицій збройні формування Російської Федерації "активно використовували озброєння, заборонене Мінськими угодами".

Зокрема, окупанти застосовували артилерійські системи: ствольну артилерію калібру 152 мм – 6 снарядів, калібру 122 мм – 18 снарядів.

Крім того, бойовики випустили по позиціях наших захисників понад 164 міни з мінометів калібру 120 мм та 44 міни з 82-мм мінометів.

Також противник вів вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

Передісторія: 

  • Зранку 18 лютого бойовики атакували позиції підрозділів Об’єднаних сил України поблизу Новотошківського, Оріхового, Кримського, Хутора Вільного, що поблизу Золотого, тривав бій, у якому Україна зазнала втрат.
  • Пізніше у штабі ОС додали, що розгублені бойовики брешуть про напад України.   
  • Президент Володимир Зеленський назвав вранішній напад бойовиків на Донбасі провокацією і заявив, що Україна впевнено наближається до припинення війни.

Українська правда

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Теми: ООСДонбасвійнаЗолоте
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