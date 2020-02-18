Во время утреннего боя оккупанты совершили 56 выстрелов из вооружения танка – ОС

Штаб объединенных сил заявляет, что утром 18 февраля во время атаки на украинские позиции боевики стреляли из артиллерийских систем, минометов, а также осуществили 56 выстрелов из вооружения танка.

Источник: пресс-центр ООС

Дословно: "В районе Новотошковского оккупанты совершили 56 выстрелов по нашим позициям из вооружения танка. Также в районе боестолкновения штурмовые действия вели диверсионно-разведывательные группы противника".

Детали: В штабе отметили, что по уточненной информации, во время утреннего обстрела наших позиций вооруженные формирования Российской Федерации "активно использовали вооружение, запрещенное минскими соглашениями".

В частности, оккупанты применяли артиллерийские системы: ствольную артиллерию калибра 152 мм – 6 снарядов, калибра 122 мм – 18 снарядов.

Кроме того, боевики выпустили по позициям наших защитников более 164 мин из минометов калибра 120 мм и 44 мины с 82-мм минометов.

Также противник вел огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

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