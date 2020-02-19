Комітет з нацбезпеки хоче обговорити наступ РФ з міністром оборони

Комітет Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, розгляне 19 лютого, о 14:00 питання щодо ескалації ситуації на Донбасі.

Джерело: народний депутат з фракції "Слуга народу" Ірина Верещук, яку цитує Укрінформ

Деталі: Верещук підтвердила, що 19 лютого о 14:00 розпочнеться засідання Комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, на якому розглянуть питання щодо ескалації ситуації на Донбасі через наступ окупантів поблизу населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське, Хутір Вільний, Попасна зранку 18 лютого.

На запитання, кого запрошено на засідання, Верещук відповіла: "Представників Генштабу, міністра оборони".

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