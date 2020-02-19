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Комітет з нацбезпеки хоче обговорити наступ РФ з міністром оборони

Середа, 19 лютого 2020, 11:56

Комітет Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, розгляне 19 лютого, о 14:00 питання щодо ескалації ситуації на Донбасі.

Джерело: народний депутат з фракції "Слуга народу" Ірина Верещук, яку цитує Укрінформ

Деталі:  Верещук підтвердила, що 19 лютого о 14:00 розпочнеться засідання Комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, на якому розглянуть питання щодо ескалації ситуації на Донбасі через наступ окупантів поблизу населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське, Хутір Вільний, Попасна зранку 18 лютого.

На запитання, кого запрошено на засідання, Верещук відповіла: "Представників Генштабу, міністра оборони".

Передісторія: 

  • Зранку 18 лютого бойовики атакували позиції підрозділів Об’єднаних сил України поблизу Новотошківського, Оріхового, Кримського, Хутора Вільного, що поблизу Золотого. Вони спробували просунутися через лінію розмежування.
  • Підрозділи ОС дали відсіч і втримали контроль, але зазнали втрат: один загиблий, четверо поранених.
  • Голова Генштабу Руслан Хомчак розповів, що бойовики відкрили вогонь по спостережних пунктах 72-ї і 93-ї окремих механізованих бригад Об’єднаних сил України з трьох напрямків, розбили відеокамеру на посту "Баня", а після кількох годин бою попросили про режим "тиші", щоб забрати загиблих. За його словами, ОС контролюють ситуацію.
  • Хомчак пов’язав загострення 18 лютого з 5-ю річницею трагедії в Дебальцеві.  
  • Під час атаки поблизу Золотого місія ОБСЄ зафіксувала 2300 вибухів.

"Українська правда" у Threads

Теми: Верховна РадаМіноборониДонбасвійна
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