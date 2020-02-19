Комитет по нацбезопасности хочет обсудить наступление РФ с министром обороны
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Среда, 19 февраля 2020, 12:56
Комитет Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, рассмотрит 19 февраля в 14:00 вопрос эскалации ситуации на Донбассе.
Источник: народный депутат из фракции "Слуга народа" Ирина Верещук, которую цитирует Укринформ
Детали: Верещук подтвердила, что 19 февраля в 14:00 начнется заседание Комитета ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, на котором рассмотрят вопрос о эскалации ситуации на Донбассе из-за наступления оккупантов вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный, Попасная утром 18 февраля.
На вопрос, кого пригласили на заседание, Верещук ответила: "Представителей Генштаба, министра обороны".
Предыстория:
- Утром 18 февраля боевики атаковали позиции подразделений Объединенных сил Украины вблизи Новотошковского, Орехово, Крымского, Хутора Вольный, что вблизи Золотого. Они попытались продвинуться через линию разграничения.
- Подразделения ОС дали отпор и удержали контроль, но понесли потери: один погибший, четверо раненых.
- Председатель Генштаба Руслан Хомчак рассказал, что боевики открыли огонь по наблюдательных пунктах 72-й и 93-й отдельных механизированных бригад Объединенных сил Украины с трех направлений, разбили видеокамеру на посту "Баня", а после нескольких часов боя попросили о режиме "тишины", чтобы забрать погибших. По его словам, ОС контролируют ситуацию.
- Хомчак связал обострение 18 февраля с 5-й годовщиной трагедии в Дебальцево.
- Во время атаки вблизи Золотого миссия ОБСЕ зафиксировала 2300 взрывов.
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