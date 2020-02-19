Комитет по нацбезопасности хочет обсудить наступление РФ с министром обороны

Комитет Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, рассмотрит 19 февраля в 14:00 вопрос эскалации ситуации на Донбассе.

Источник: народный депутат из фракции "Слуга народа" Ирина Верещук, которую цитирует Укринформ

Детали: Верещук подтвердила, что 19 февраля в 14:00 начнется заседание Комитета ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, на котором рассмотрят вопрос о эскалации ситуации на Донбассе из-за наступления оккупантов вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный, Попасная утром 18 февраля.

На вопрос, кого пригласили на заседание, Верещук ответила: "Представителей Генштаба, министра обороны".

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