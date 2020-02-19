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Комитет ВР рассмотрел постановление об увольнении Сытника

Среда, 19 февраля 2020, 16:36
Комитет ВР рассмотрел постановление об увольнении Сытника

Правоохранительный комитет Верховной Рады рекомендовал вынести постановление об увольнении директора НАБУ Артема Сытника на усмотрение парламента.

Источник: Twitter ЦПК

Дословно: "Правоохранительный комитет Рады неожиданно рассмотрел незаконное постановление об увольнении директора НАБУ Артема Сытника.

Депутаты рекомендовали профильному регламентному комитету предложить вынести это постановление на усмотрение Верховной Рады".

Детали: Председатель комитета Денис Монастырский, заявил, что считает постановление незаконным, но предложил оставить этот вопрос на усмотрение Рады.

Вопрос постановления поднял на заседании комитета 19 февраля депутат от "Слуги народа" Максим Бужанский и депутат от ОПЗЖ Илья Кива.

Что было раньше: 7 февраля в Верховной Раде был зарегистрирован проект постановления об увольнении главы Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника. По мнению его инициаторов, НАБУ не может возглавлять лицо с коррупционным опытом.

Сытник считает, что за сбором в Верховной Раде подписей за его отставку стоят олигарх Игорь Коломойский и глава МВД Арсен Аваков, который мстит ему за историю с рюкзаками от сына министра внутренних дел.

"Украинская правда" в Threads

Темы: СытникВерховная РадаувольнениеНАБУ
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