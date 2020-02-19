Комитет ВР рассмотрел постановление об увольнении Сытника

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Среда, 19 февраля 2020, 17:36

Правоохранительный комитет Верховной Рады рекомендовал вынести постановление об увольнении директора НАБУ Артема Сытника на усмотрение парламента.

Источник: Twitter ЦПК

Дословно: "Правоохранительный комитет Рады неожиданно рассмотрел незаконное постановление об увольнении директора НАБУ Артема Сытника.

Депутаты рекомендовали профильному регламентному комитету предложить вынести это постановление на усмотрение Верховной Рады".

Детали: Председатель комитета Денис Монастырский, заявил, что считает это постановление незаконным, но предложил оставить этот вопрос на усмотрение Рады.

Вопрос постановления поднял на заседании комитета 19 февраля депутат от "Слуги народа" Максим Бужанский и депутат от ОПЗЖ Илья Кива.

Темы: Сытник Верховная Рада увольнение НАБУ


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