Зеленський присоромив українців через реакцію на літак з Китаю: Всі ми люди

Президент Володимир Зеленський закликає суспільство не панікувати через евакуйованих українців та іноземців із китайського міста Ухань, де спалахнула епідемія коронавірусу, та проявити людяність і терпіння.

Джерело: Facebook-сторінка президента

Пряма мова: "Всі, хто піднявся на борт, у задовільному стані. Вони здорові, але мають пройти карантин і обсервацію протягом 14 днів.

Евакуйовані житимуть у закритому медичному центрі Національної гвардії у Нових Санжарах. Він буде повністю ізольований та переведений на суворий режим бактеріологічної безпеки.

Протягом двох тижнів це буде, напевне, найбільш охоронюваний об’єкт у країні. Співчуваю нашим евакуйованим, бо вже знаю, що таке перебувати під особистою охороною, а в них охорона буде набагато серйозніша, ніж у президента.

Тобто бактеріологічної небезпеки немає. Але є інша небезпека, про яку я хотів би сказати. Небезпека забути про те, що всі ми люди і всі ми – українці. Кожен з нас. Включно з тими, хто опинився в Ухані під час епідемії.

Коли Франція евакуювала людей з Уханя і їх привезли в одне з міст, реакція у мешканців цього міста була одна: вони турбувалися про життя і здоров’я своїх співгромадян, співчували тим, хто опинився у складній ситуації. Навіть у Казахстані, коли наш літак з Уханя сів на дозаправку й доправив казахстанського громадянина, не було жодних протестів і блокувань. Навпаки, всі дякували й раділи, що людина нарешті вдома.

На жаль, не всі з нас можуть пишатися такою ж людяною реакцією.

Спроби перекрити траси, блокувати госпіталі, не пустити громадян України в Україну – цим ми показуємо далеко не найкращий бік нашого характеру. Особливо якщо врахувати, що більшість пасажирів – люди, яким менше 30 років. Для багатьох з нас вони – майже як діти.

Українець завжди залишається українцем. Тимчасове перебування в Ухані або еміграція до Канади не робить його чужим для своєї країни".

Деталі: Літак з громадянами України та громадянами інших країн уже приземлився в Україні. Спершу його довелося посадити в Борисполі, де він дозаправиться та полетить до аеропорту в Харкові.

Президент наголошує, що заходи безпеки – безпрецедентні: "зробили все можливе й неможливе, щоб гарантувати: вірус в Україну не потрапить".

Зеленський додав, що декількох громадян не пустили на борт в Ухані, бо у них була підвищена температура.

Він додав, що держава буде боротися за кожного українця, який опинився у біді: "Рятувати, евакуювати, обмінювати. Україна не здаватиме своїх".

Президент запевнив, що такою буде державна політика та закликав, аби такою ж самою була реакція суспільства.

Нагадаємо:

Мешканці селища міського типу Нові Санжари у Полтавській області протестують проти завезення до них евакуйованих із Китаю людей: перекрили дорогу й палили шини, а також вступили у сутички з поліцейськими.

19 лютого у Львівській області люди притягли шини та перекрили під’їзд до госпіталю ветеранів війн та репресованих, бо боялися, що до них привезуть українців, яких евакуюють із китайського міста Ухань.

Знати більше: Літак на дезінфекцію, людей в окремі кімнати на 14 днів: якою буде евакуація українців з Китаю

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