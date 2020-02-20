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Зеленський присоромив українців через реакцію на літак з Китаю: Всі ми люди

Четвер, 20 лютого 2020, 09:38
Зеленський присоромив українців через реакцію на літак з Китаю: Всі ми люди

Президент Володимир Зеленський закликає суспільство не панікувати через евакуйованих українців та іноземців із китайського міста Ухань, де спалахнула епідемія коронавірусу, та проявити людяність і терпіння.

Джерело: Facebook-сторінка президента

Пряма мова: "Всі, хто піднявся на борт, у задовільному стані. Вони здорові, але мають пройти карантин і обсервацію протягом 14 днів.

Евакуйовані житимуть у закритому медичному центрі Національної гвардії у Нових Санжарах. Він буде повністю ізольований та переведений на суворий режим бактеріологічної безпеки.

Протягом двох тижнів це буде, напевне, найбільш охоронюваний об’єкт у країні. Співчуваю нашим евакуйованим, бо вже знаю, що таке перебувати під особистою охороною, а в них охорона буде набагато серйозніша, ніж у президента.

Тобто бактеріологічної небезпеки немає. Але є інша небезпека, про яку я хотів би сказати. Небезпека забути про те, що всі ми люди і всі ми – українці. Кожен з нас. Включно з тими, хто опинився в Ухані під час епідемії.

Коли Франція евакуювала людей з Уханя і їх привезли в одне з міст, реакція у мешканців цього міста була одна: вони турбувалися про життя і здоров’я своїх співгромадян, співчували тим, хто опинився у складній ситуації. Навіть у Казахстані, коли наш літак з Уханя сів на дозаправку й доправив казахстанського громадянина, не було жодних протестів і блокувань. Навпаки, всі дякували й раділи, що людина нарешті вдома.

На жаль, не всі з нас можуть пишатися такою ж людяною реакцією.

Спроби перекрити траси, блокувати госпіталі, не пустити громадян України в Україну – цим ми показуємо далеко не найкращий бік нашого характеру. Особливо якщо врахувати, що більшість пасажирів – люди, яким менше 30 років. Для багатьох з нас вони – майже як діти.

Українець завжди залишається українцем. Тимчасове перебування в Ухані або еміграція до Канади не робить його чужим для своєї країни".

Деталі: Літак з громадянами України та громадянами інших країн уже приземлився в Україні. Спершу його довелося посадити в Борисполі, де він дозаправиться та полетить до аеропорту в Харкові.

Президент наголошує, що заходи безпеки – безпрецедентні: "зробили все можливе й неможливе, щоб гарантувати: вірус в Україну не потрапить".

Зеленський додав, що декількох громадян не пустили на борт в Ухані, бо у них була підвищена температура.

Він додав, що держава буде боротися за кожного українця, який опинився у біді: "Рятувати, евакуювати, обмінювати. Україна не здаватиме своїх".

Президент запевнив, що такою буде державна політика та закликав, аби такою ж самою була реакція суспільства.

Нагадаємо: 

  • Мешканці селища міського типу Нові Санжари у Полтавській області протестують проти завезення до них евакуйованих із Китаю людей: перекрили дорогу й палили шини, а також вступили у сутички з поліцейськими.
  • 19 лютого у Львівській області люди притягли шини та перекрили під’їзд до госпіталю ветеранів війн та репресованих, бо боялися, що до них привезуть українців, яких евакуюють із китайського міста Ухань.

Знати більшеЛітак на дезінфекцію, людей в окремі кімнати на 14 днів: якою буде евакуація українців з Китаю

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Українська правда

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Теми: ЗеленськийКитайкоронавірусCovid-2019українці
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