МВС: Евакуйованих з Китаю повезуть у Нові Санжари на Полтавщині

Міністерство внутрішніх справ повідомляє, що українців, евакуйованих з Китаю, доправлять на обсервацію у медцентр Нацгвардії "Нові Санжари" у Полтавської області.

Джерело: сайт МВС, Державна служба з надзвичайних ситуацій

Дослівно: "Спеціальним транспортом ДСНС України у супроводі та під охороною поліції їх буде доправлено на територію медичного центру Національної гвардії України "Нові Санжари" у Полтавської області".

Деталі: Там люди упродовж 14 днів перебуватимуть в обсервації "із забезпеченням суворого режиму санітарного-епідеміологічного контролю та безпеки".

В МВС наголосили, що "усі протиправні спроби перешкоджання розміщенню евакуйованих" на цьому об’єкті або порушення режиму їхньої обсервації "будуть припинені Нацполіцією та Нацгвардією відповідно до вимог закону та рішення урядового штабу".

У міністерстві також запевнили, що "загрози здоров’ю громадян відсутні" і закликали українців не піддаватися на провокації та не порушувати закон.

У ДСНС повідомили, що для перевезення евакуйованих з китайського міста Ухань громадян підготували 7 автобусів та залучили 33 рятувальника.

Що було раніше: Вранці 20 лютого літак з евакуйованими приземлився в аеропорту "Бориспіль" під Києвом на дозаправку. Після цього літак полетить у Харків.

За доповідями екіпажу та медперсоналу супроводу, усі на борту літака здорові та можуть продовжувати політ.

На борту повітряного судна авіакомпанії SkyUp перебувають 45 громадян України і 27 іноземців, а також екіпаж і супроводжуючі лікарі.

Наразі мешканці селища міського типу Нові Санжари у Полтавській області протестують проти завезення до них евакуйованих із Китаю людей: перекрили дорогу й палили шини, а також вступили у сутички з поліцейськими.

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