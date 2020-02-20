Зеленский пристыдил украинцев из-за реакции на самолет из Китая: Все мы люди

Президент Владимир Зеленский призывает общество не паниковать из-за эвакуированных украинцев и иностранцев из китайского города Ухань, где вспыхнула эпидемия коронавируса, и проявить человечность и терпение.

Источник: Facebook-страница президента

Прямая речь: "Все, кто поднялся на борт, в удовлетворительном состоянии. Они здоровы, но должны пройти карантин и обсервацию в течение 14 дней.

Эвакуированные будут жить в закрытом медицинском центре Национальной гвардии в Новых Санжарах. Он будет полностью изолирован и переведен на строгий режим бактериологической безопасности.

В течение двух недель это будет, наверное, наиболее охраняемый объект в стране. Сочувствую нашим эвакуированным, потому что знаю, что такое находиться под личной охраной, а в них охрана будет гораздо серьезнее, чем у президента.

То есть бактериологической опасности нет. Но есть другая опасность, о которой я хотел бы сказать. Опасность забыть о том, что все мы люди и все мы - украинцы. Каждый из нас. Включая тех, кто оказался в Ухане во время эпидемии.

Когда Франция эвакуировала людей из Уханя и их привезли в один из городов, реакция у жителей этого города была одна: они заботились о жизни и здоровье своих сограждан, сочувствовали тем, кто оказался в сложной ситуации. Даже в Казахстане, когда наш самолет из Уханя сел на дозаправку и доставил казахстанского гражданина, не было никаких протестов и блокировок. Наоборот, все благодарили и радовались, что человек наконец-то дома.

К сожалению, не все из нас могут гордиться такой же человечной реакцией.

Попытки перекрыть трассы, блокировать госпитали, не пустить граждан Украины в Украину - этим мы показываем далеко не лучшую сторону нашего характера. Особенно если учесть, что большинство пассажиров - люди, которым меньше 30 лет. Для многих из нас они - почти как дети.

Украинец всегда остается украинцем. Временное пребывание в Ухане или эмиграция в Канаду не делает его чужим для своей страны".

Детали: Самолет с гражданами Украины и гражданами других стран уже приземлился в Украине. Сначала его пришлось посадить в Борисполе, где он дозаправиться и полетит в аэропорт в Харькове.

Президент отмечает, что меры безопасности - беспрецедентные: "Сделали все возможное и невозможное, чтобы гарантировать вирус в Украину не попадет".

Зеленский добавил, что нескольких граждан не пустили на борт в Ухане, потому что у них была повышенная температура.

Он добавил, что государство будет бороться за каждого украинца, который оказался в беде: "Спасать, эвакуировать, обменивать. Украина не будет сдавать своих".

Президент заверил, что такой будет государственная политика и призвал, чтобы такой же была реакция общества.

Напомним:

Жители поселка городского типа Новые Санжары в Полтавской области протестуют против ввоза к ним эвакуированных из Китая людей: перекрыли дорогу и жгли шины, а также вступили в столкновения с полицейскими.

19 февраля во Львовской области люди принесли шины и перекрыли подъезд к госпиталю ветеранов войн и репрессированных, потому что боялись, что к ним привезут украинцев, которых эвакуируют из китайского города Ухань.

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