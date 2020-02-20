Зеленский пристыдил украинцев из-за реакции на самолет из Китая: Все мы люди

Президент Владимир Зеленский призывает общество не паниковать из-за эвакуированных украинцев и иностранцев из китайского города Ухань, где вспыхнула эпидемия коронавируса, и проявить человечность и терпение.

Источник: Facebook-страница президента

Прямая речь: "Самолет с нашими гражданами и гражданами других стран, которых мы эвакуировали из Уханя, приземлился в Украине. Было сложно с погодой - пришлось сначала посадить его в Борисполе. Он дозаправиться и полетит в место назначения - в аэропорт в Харькове.

Меры безопасности - беспрецедентные. Сделали все возможное и невозможное, чтобы гарантировать вирус в Украину не попадет. Несколько граждан не пустили на борт в Ухане, поскольку у них была немного повышена температура.

Все, кто поднялся на борт, в удовлетворительном состоянии. Они здоровы, но должны пройти карантин и обсервацию в течение 14 дней.

Эвакуированные будут жить в закрытом медицинском центре Национальной гвардии в Новых Санжарах. Он будет полностью изолирован и переведен на строгий режим бактериологической безопасности.

В течение двух недель это будет, наверное, наиболее охраняемый объект в стране. Сочувствую нашим эвакуированным, потому что знаю, что такое находиться под личной охраной, а в них охрана будет гораздо серьезнее, чем у президента.

То есть бактериологической опасности нет. Но есть другая опасность, о которой я хотел бы сказать. Опасность забыть о том, что все мы люди и все мы - украинцы. Каждый из нас. Включая тех, кто оказался в Ухане во время эпидемии.

Когда Франция эвакуировала людей из Уханя и их привезли в один из городов, реакция у жителей этого города была одна: они заботились о жизни и здоровье своих сограждан, сочувствовали тем, кто оказался в сложной ситуации. Даже в Казахстане, когда наш самолет из Уханя сел на дозаправку и доставил казахстанского гражданина, не было никаких протестов и блокировок. Наоборот, все благодарили и радовались, что человек наконец-то дома.

К сожалению, не все из нас могут гордиться такой же человечной реакцией".