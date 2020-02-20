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У людей із Уханю не виявили симптомів ГРВІ – МОЗ

Четвер, 20 лютого 2020, 11:24
У людей із Уханю не виявили симптомів ГРВІ – МОЗ

У пасажирів та членів екіпажу авіарейсу із Уханю не виявлено жодних симптомів гострих респіраторних захворювань.

Джерело: пресслужба Міністерства охорони здоров'я

Деталі: Міністерство охорони здоров’я поспілкувалось із медиками, які супроводжували людей на борту авіарейсу із Уханю. Під час польоту та посадки літака у жодного пасажира та члена екіпажу не було виявлено симптомів гострих респіраторних захворювань.

Люди, які перебуватимуть в обсервації, матимуть контакти медичних працівників, щоб у разі погіршення їхнього стану здоров’я або появи симптомів, які можуть свідчити про розвиток гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом, їх було госпіталізовано в інфекційний стаціонар.

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Передісторія: 

  • Літак евакуював 45 українців і 27 іноземців із китайського міста Ухань, де був спалах коронавірусу Covid-2019. Трьох українців та одну іноземку не пустили на борт.
  • Вранці 20 лютого літак із евакуйованими з Китаю людьми довгенько кружляв над Харковом через те, що місто затягло туманом.   
  • Людей розмістять на карантин на 14 днів у медичному центрі Національної гвардії України "Нові Санжари" у Полтавській області.
  • Мешканці селища протестують проти завезення до них евакуйованих із Китаю людей: перекрили дорогу й палили шини, а також вступили у сутички з поліцейськими.
  • 19 лютого у Львівській області люди притягли шини та перекрили під’їзд до госпіталю ветеранів війн та репресованих, бо боялися, що до них привезуть українців, яких евакуюють із китайського міста Ухань.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірусМОЗ
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