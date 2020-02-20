У людей із Уханю не виявили симптомів ГРВІ – МОЗ

У пасажирів та членів екіпажу авіарейсу із Уханю не виявлено жодних симптомів гострих респіраторних захворювань.

Джерело: пресслужба Міністерства охорони здоров'я

Деталі: Міністерство охорони здоров’я поспілкувалось із медиками, які супроводжували людей на борту авіарейсу із Уханю. Під час польоту та посадки літака у жодного пасажира та члена екіпажу не було виявлено симптомів гострих респіраторних захворювань.

Люди, які перебуватимуть в обсервації, матимуть контакти медичних працівників, щоб у разі погіршення їхнього стану здоров’я або появи симптомів, які можуть свідчити про розвиток гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом, їх було госпіталізовано в інфекційний стаціонар.

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