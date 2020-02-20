У людей із Уханю не виявили симптомів ГРВІ – МОЗ
У пасажирів та членів екіпажу авіарейсу із Уханю не виявлено жодних симптомів гострих респіраторних захворювань.
Джерело: пресслужба Міністерства охорони здоров'я
Деталі: Міністерство охорони здоров’я поспілкувалось із медиками, які супроводжували людей на борту авіарейсу із Уханю. Під час польоту та посадки літака у жодного пасажира та члена екіпажу не було виявлено симптомів гострих респіраторних захворювань.
Люди, які перебуватимуть в обсервації, матимуть контакти медичних працівників, щоб у разі погіршення їхнього стану здоров’я або появи симптомів, які можуть свідчити про розвиток гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом, їх було госпіталізовано в інфекційний стаціонар.
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Якщо коронавірус прийде в Україну. Чи вистачить лікарень, фахівців та обладнання
Передісторія:
- Літак евакуював 45 українців і 27 іноземців із китайського міста Ухань, де був спалах коронавірусу Covid-2019. Трьох українців та одну іноземку не пустили на борт.
- Вранці 20 лютого літак із евакуйованими з Китаю людьми довгенько кружляв над Харковом через те, що місто затягло туманом.
- Людей розмістять на карантин на 14 днів у медичному центрі Національної гвардії України "Нові Санжари" у Полтавській області.
- Мешканці селища протестують проти завезення до них евакуйованих із Китаю людей: перекрили дорогу й палили шини, а також вступили у сутички з поліцейськими.
- 19 лютого у Львівській області люди притягли шини та перекрили під’їзд до госпіталю ветеранів війн та репресованих, бо боялися, що до них привезуть українців, яких евакуюють із китайського міста Ухань.