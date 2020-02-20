У людей із Уханю не виявили симптомів ГРВІ – МОЗ

777 переглядів
Четвер, 20 лютого 2020, 12:24

У пасажирів та членів екіпажу авіарейсу із Уханю не виявлено жодних симптомів гострих респіраторних захворювань.

Джерело: пресслужба Міністерства охорони здоров'я

Деталі: Міністерство охорони здоров’я поспілкувалось із медиками, які супроводжували людей на борту авіарейсу із Уханю. Під час польоту та посадки літака у жодного пасажира та члена екіпажу не було виявлено симптомів гострих респіраторних захворювань.

Люди, які перебуватимуть в обсервації, матимуть контакти медичних працівників, щоб у разі погіршення їхнього стану здоров’я або появи симптомів, які можуть свідчити про розвиток гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом, їх було госпіталізовано в інфекційний стаціонар.

Знати більшеЛітак на дезінфекцію, людей в окремі кімнати на 14 днів: якою буде евакуація українців з Китаю

Якщо коронавірус прийде в Україну. Чи вистачить лікарень, фахівців та обладнання

Передісторія: 

  • Літак евакуював 45 українців і 27 іноземців із китайського міста Ухань, де був спалах коронавірусу Covid-2019. Трьох українців та одну іноземку не пустили на борт.
  • Вранці 20 лютого літак із евакуйованими з Китаю людьми довгенько кружляв над Харковом через те, що місто затягло туманом.   
  • Людей розмістять на карантин на 14 днів у медичному центрі Національної гвардії України "Нові Санжари" у Полтавській області.
  • Мешканці селища протестують проти завезення до них евакуйованих із Китаю людей: перекрили дорогу й палили шини, а також вступили у сутички з поліцейськими.
  • 19 лютого у Львівській області люди притягли шини та перекрили під’їзд до госпіталю ветеранів війн та репресованих, бо боялися, що до них привезуть українців, яких евакуюють із китайського міста Ухань.

Українська правда
Теми: коронавірус МОЗ


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Аваков про евакуацію з Китаю: Усі на борту здорові, не треба впадати в істерику 20 лютого 2020, 12:24
Літак із евакуйованими з Китаю сів у Харкові 20 лютого 2020, 12:10
Від імені МОЗ надсилають фейкову інформацію щодо коронавірусу 20 лютого 2020, 11:55
Усі новини
Головні новини
Зеленський присоромив українців через реакцію на літак з Китаю: Всі ми люди
У Нових Санжарах перекрили дорогу і палять шини, щоб не пустити людей із Китаю
МВС: Евакуйованих з Китаю повезуть у Нові Санжари на Полтавщині
МВС: Літак із евакуйованими з Китаю приземлився під Києвом "на дозаправку"
Усі новини
Фото

Найкращі фото часів ЄвроМайдану

Суспільство

Коронавірус: скількох українців евакуюють з Ухані та як довго їх утримуватимуть на карантині

мандри

45 місць, які варто відвідати фанатам Гаррі Поттера