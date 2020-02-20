У людей из Ухани не выявили симптомов ОРВИ - МОЗ

У пассажиров и членов экипажа авиарейса из Ухани не обнаружено никаких симптомов острых респираторных заболеваний.

Источник: пресс-служба Министерства здравоохранения

Детали: Министерство здравоохранения пообщалось с медиками, сопровождали людей на борту авиарейса с Ухань. Во время полета и посадки самолета у одного пассажира и члена экипажа не было обнаружено симптомов острых респираторных заболеваний.

Люди, которые будут находиться в обсервации, иметь контакты медицинских работников, чтобы в случае ухудшения их состояния здоровья или появления симптомов, которые могут свидетельствовать о развитии острой респираторной болезни, вызванной коронавируса, они были госпитализированы в инфекционный стационар.

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Предыстория:

Самолет эвакуировал 48 украинцев и 29 иностранцев из китайского города Ухань, где была вспышка коронавируса Covid-2019. Трех украинцев и одну иностранку не пустили на борт.

Утром 20 февраля самолет с эвакуированными из Китая людьми долго кружил над Харьковом из-за того, что город заволокло туманом.

Людей разместят на карантин на 14 дней в медицинском центры Национальной гвардии Украины "Новые Санжары" в Полтавской области.

Жители поселка городского типа Новые Санжары в Полтавской области протестуют против ввоза к ним эвакуированных из Китая людей: перекрыли дорогу и жгли шины, а также вступили в столкновения с полицейскими.

19 февраля во Львовской области люди принесли шины и перекрыли подъезд к госпиталю ветеранов войн и репрессированных, потому что боялись, что к ним привезут украинцев, которых эвакуируют из китайского города Ухань.

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