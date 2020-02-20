Розгляд справи "ексміністра ДНР" відклали

Судове засідання, на якому мали розглянути звільнення від кримінальної відповідальності "ексміністра вугільної промисловості ДНР" Ігоря Івакіна, якого з ОРДО нібито вивели під час спецоперації Служби безпеки України, відклали до 12 березня.

Джерело: суддя-спікер Жовтневого районного суду Маріуполя Тетяна Федоренко у коментарі "Українській правді"

Пряма мова: "Судове засідання 19 лютого не відбулося. Розгляд справи відкладено до 9:30 12 березня".

Деталі: Суддя-спікер не змогла розповісти, чому перенесли засідання, зазначивши, що їй треба час, щоб з’ясувати причину.

Що передувало: Раніше повідомлялося, що прокуратура хоче звільнити від кримінальної відповідальності "ексміністра вугільної промисловості ДНР" Ігоря Івакіна, якого з ОРДО нібито вивели під час спецоперації Служби безпеки України.

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