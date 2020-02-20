Розгляд справи "ексміністра ДНР" відклали
Судове засідання, на якому мали розглянути звільнення від кримінальної відповідальності "ексміністра вугільної промисловості ДНР" Ігоря Івакіна, якого з ОРДО нібито вивели під час спецоперації Служби безпеки України, відклали до 12 березня.
Джерело: суддя-спікер Жовтневого районного суду Маріуполя Тетяна Федоренко у коментарі "Українській правді"
Пряма мова: "Судове засідання 19 лютого не відбулося. Розгляд справи відкладено до 9:30 12 березня".
Деталі: Суддя-спікер не змогла розповісти, чому перенесли засідання, зазначивши, що їй треба час, щоб з’ясувати причину.
Що передувало: Раніше повідомлялося, що прокуратура хоче звільнити від кримінальної відповідальності "ексміністра вугільної промисловості ДНР" Ігоря Івакіна, якого з ОРДО нібито вивели під час спецоперації Служби безпеки України.
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Передісторія:
- 29 січня СБУ повідомила, що у ході спецоперації вивела "ексміністра" на підконтрольну українській владі територію і отримала від нього "корисну інформацію" про вплив Росії на бойовиків.
- Водночас УП з'ясувала, що Івакін ще з 2014 року проживав на контрольованій українським урядом території. СБУ та сам "ексміністр" не прокоментували ці розбіжності.
- Після розголосу чоловік подякував працівникам Служби безпеки України за "новий етап" у його житті.