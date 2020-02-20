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Рассмотрение дела "эксминистр ДНР" отложили

Четверг, 20 февраля 2020, 12:26
Рассмотрение дела эксминистр ДНР отложили

Судебное заседание, на котором должны были рассмотреть освобождение от уголовной ответственности "экс-министра угольной промышленности ДНР" Игоря Ивакина, которого с ОРДО якобы вывели во время спецоперации Службы безопасности Украины, отложили до 12 марта.

Источник: судья-спикер Октябрьского районного суда Мариуполя Татьяна Федоренко в комментарии "Украинской правде"

Прямая речь: "Судебное заседания 19 февраля не состоялось. Рассмотрение дела отложено до 9:30 12 марта".

Детали: Судья-спикер не смогла рассказать, почему перенесли заседание, отметив, что ей надо время, чтобы выяснить причину.

Что предшествовало: Ранее сообщалось, что прокуратура хочет освободить от уголовной ответственности "эксминистра угольной промышленности ДНР" Игоря Ивакина, которого из ОРДО якобы вывели во время спецоперации Службы безопасности Украины. 

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Предыстория:

  • 29 января СБУ сообщила, что в ходе спецоперации вывела "экс-министра" на подконтрольную украинской власти территорию и получила от него "полезную информацию" о влиянии России на боевиков.
  • В то же время, УП выяснила, что Ивакин еще с 2014 года проживал на контролируемой украинским правительством территории. СБУ и сам "экс-министр" не прокомментировали эти разногласия.
  • После огласки мужчина поблагодарил работников Службы безопасности Украины за "новый этап" в его жизни.

Ирина Балачук, УП
Темы: судСБУОРДЛО
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