Судебное заседание, на котором должны были рассмотреть освобождение от уголовной ответственности "экс-министра угольной промышленности ДНР" Игоря Ивакина, которого с ОРДО якобы вывели во время спецоперации Службы безопасности Украины, отложили до 12 марта.

Источник: судья-спикер Октябрьского районного суда Мариуполя Татьяна Федоренко в комментарии "Украинской правде"

Прямая речь: "Судебное заседания 19 февраля не состоялось. Рассмотрение дела отложено до 9:30 12 марта".

Детали: Судья-спикер не смогла рассказать, почему перенесли заседание, отметив, что ей надо время, чтобы выяснить причину.

Что предшествовало: Ранее сообщалось, что прокуратура хочет освободить от уголовной ответственности "эксминистра угольной промышленности ДНР" Игоря Ивакина, которого из ОРДО якобы вывели во время спецоперации Службы безопасности Украины.

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