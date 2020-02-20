Депутати селища, куди везуть українців з Китаю, звернулися до Зеленського

Депутати Новосанжарської селищної ради звернулися до президента Володимира Зеленського і просять, аби евакуйованих із Китаю громадян не залишали на обсервацію у медичному закладі на території селища, тому що заклад непристосований.

Джерело: сайт Новосанжарської селищної ради

Дослівно: "Ми, депутати селищної ради, розуміємо, що повинна бути створена база для хворих на коронавірус чи тих, хто контактував із такими людьми, база, яка відповідає нормам протиепідемічного режиму на рівні держави. Така база в нашому районі відсутня.

У Нових Санжарах лікарня не забезпечена необхідним обладнаннями та препаратами і не готова для надання повноцінної медичної допомоги для лікування хворих на коронавірус".

Деталі: У селищній раді пишуть, що медичний центр "Нові Санжари" Національної гвардії, куди евакуюють українців з Китаю, завжди був "візитною карткою мальовничого селища".

Депутати вимагають, аби посадовці не допустили розміщення на території селищної ради евакуйованих з Китаю.

Вони "категорично проти" аби у медцентрі на двотижневому карантині перебували українці та іноземці із провінції Хубей. Місцеві депутати стверджують, що заклад абсолютно непристосований для обсервації.

Стверджується, що у медцентрі немає "ні ізоляторів, ні боксів, належної вентиляційної системи, щоб була проведена ізоляція. Каналізаційна система під’єднана до централізованої каналізаційної системи селища, яка витікає на відкриті поля фільтрації в селі Зачепилівка".

Звернення місцеві депутати адресували президенту, міністерці охорони здоров’я Зоряні Скалецькій, міністру внутрішніх справ Арсену Авакову та народного депутату Костянтину Касаю.

При цьому в МОЗ та Національній гвардії запевняють, що заклад готовий, а евакуйовані жодним чином не будуть перетинатися із місцевими мешканцями.

Що було раніше: У "Нових Санжарах" на 14-денній обсервації мають перебувати 45 громадян України і 27 іноземців, а також екіпаж і супроводжуючі лікарі.

Через інформацію, що евакуйованих осіб повезуть у санаторій МВС у Нових Санжарах Полтавської області, місцеві мешканці почали мітинг із вечора 19 лютого, а вранці 20 лютого перекрили дорогу.

Президент Володимир Зеленський закликав суспільство не панікувати через евакуйованих із китайського міста Ухань та проявити людяність.

Знати більше: Літак на дезінфекцію, людей в окремі кімнати на 14 днів: якою буде евакуація українців з Китаю

Якщо коронавірус прийде в Україну. Чи вистачить лікарень, фахівців та обладнання

Передісторія: