Депутаты поселка, куда везут украинцев из Китая, обратились к Зеленскому

Депутаты Новосанжарского поселкового совета обратились к президенту Владимиру Зеленскому и просят, чтобы эвакуированных из Китая граждан не оставляли на обсервацию в медицинском учреждении на территории их поселка, потому что заведение не приспособлено.

Источник: сайт Новосанжарского поселкового совета

Дословно: "Мы, депутаты поселкового совета, понимаем, что должна быть создана база для больных на коронавирус или тех, кто контактировал с такими людьми, база, которая отвечает нормам противоэпидемического режима на уровне государства. Такая база в нашем районе отсутствует.

В Новых Санжарах больница не обеспечена необходимым устройствами и препаратами и не готова для предоставления полноценной медицинской помощи для лечения больных на коронавирус".

Детали: В поселковом совете пишут, что медицинский центр "Новые Санжары" Национальной гвардии, куда эвакуируют украинцев из Китая, всегда был "визитной карточкой живописного поселка".

Депутаты требуют, чтобы чиновники не допустили размещение на территории поселкового совета эвакуированных из Китая.

Они "категорически против" чтобы в медцентре на двухнедельном карантине находились украинцы и иностранцы из провинции Хубэй. Местные депутаты утверждают, что заведение абсолютно не приспособлено для обсервации.

Утверждается, что в медцентре нет "ни изоляторов, ни боксов, надлежащей вентиляционной системы, чтобы была проведена изоляция. Канализационная система подключена к централизованной канализационной системе поселка, которая вытекает на открытые поля фильтрации в селе Зачепиловка".

В то же время в Кабмине отмечали, что отходы будут утилизированы в специальный способ и не будут попадать в общую канализацию. Сами канализационные стоки в обязательном порядке будут обезврежены.

Обращение местные депутаты адресовали президенту, министеру здравоохранения Зоряне Скалецкой, министру внутренних дел Арсену Авакову и народному депутату Константину Касаю.

При этом в Минздраве и Национальной гвардии уверяют, что заведение готово, а эвакуированные никоим образом не будут пересекаться с местными жителями.

Председатель Новосанжарского районного совета Геннадий Супрун заявил, что у заведения расположены два жилых 5-этажных дома, где проживают более 160 человек.

Что было раньше: В "Новых Санжарах" на 14-дневной обсервации должны находиться 45 граждан Украины и 27 иностранцев, а также экипаж и сопровождающие врачи.

Из-за информации, что эвакуированных людей повезут в санаторий МВД в Новых Санжарах Полтавской области, местные жители начали митинг с вечера 19 февраля, а утром 20 февраля перекрыли дорогу.

Президент Владимир Зеленский призвал общество не паниковать из-за эвакуированных из китайского города Ухань и проявить человечность.

Знать больше: Самолет на дезинфекцию, людей в отдельные комнаты на 14 дней: какой будет эвакуация украинцев из Китая

Если коронавирус придет в Украину. Хватит ли больниц, специалистов и оборудования

Предыстория: