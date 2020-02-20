Медцентр "Нові Санжари" заявляє, що готовий прийняти українців з Китаю

Медичний центр "Нові Санжари" запевняє, що повністю готовий забезпечити карантинні заходи для всіх громадян, що повернулися з Китаю.

Джерело: пресслужба НГУ

Дослівно: "Установа забезпечена необхідними матеріальними засобами та має добре розвинену інфраструктуру. Фахівці медичного напрямку мають індивідуальні засоби захисту та знають необхідні процедури, що мають бути здійснені, аби забезпечити суворий режим санітарного-епідеміологічного контролю та безпеки.

Центр має 200 ліжко-місць. Номери забезпечені умивальником, туалетом, душем, меблями, радіоточкою, телевізором, холодильником, кондиціонером, освітлювальними приладами. Санвузол знаходиться в кожній кімнаті.

Сам центр знаходиться на окремій території, що віддалена від основної заселеної території населеного пункту Нові Санжари. Тому евакуйовані громадяни, яким потрібно буде пройти період обсервації не будуть жодним чином перетинатися із місцевими мешканцями".

Деталі: Відзначається, що територія закладу посилено охороняється та здійснюється встановлений перепускний режим.

У відомстві закликали громадян України не піддаватися на провокації та з розумінням поставитися до вжиття таких заходів, адже громадяни України та іноземці потребують допомоги держави у складній ситуації.

Що було раніше: У "Нових Санжарах" на 14-денній обсервації мають перебувати 45 громадян України і 27 іноземців, а також екіпаж і супроводжуючі лікарі.

Через інформацію, що евакуйованих осіб повезуть у санаторій МВС у Нових Санжарах Полтавської області, місцеві мешканці почали мітинг із вечора 19 лютого, а вранці 20 лютого перекрили дорогу.

Депутати Новосанжарської селищної ради звернулися до президента Володимира Зеленського і просять, аби евакуйованих із Китаю громадян не залишали на обсервацію у медичному закладі на території селища, тому що заклад непристосований.

Стверджується, що у медцентрі немає "ні ізоляторів, ні боксів, належної вентиляційної системи, щоб була проведена ізоляція. Каналізаційна система під’єднана до централізованої каналізаційної системи селища, яка витікає на відкриті поля фільтрації в селі Зачепилівка".

Водночас у Кабміні зазначали, що відходи будуть утилізовані в спеціальний спосіб і не будуть потрапляти у загальну каналізацію. Самі каналізаційні стоки в обов’язковому порядку будуть знезаражені.

Президент Володимир Зеленський закликав суспільство не панікувати через евакуйованих із китайського міста Ухань та проявити людяність.

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