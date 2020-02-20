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Медцентр "Новые Санжары" заявляет, что готов принять украинцев из Китая

Четверг, 20 февраля 2020, 15:16
Медцентр Новые Санжары заявляет, что готов принять украинцев из Китая

Медицинский центр "Новые Санжары" уверяет, что полностью готов обеспечить карантинные мероприятия для всех граждан, вернувшихся из Китая.

Источник: пресс-служба НГУ

Дословно: "Учреждение обеспечено необходимыми материальными средствами и имеет хорошо развитую инфраструктуру. Специалисты медицинского направления имеют индивидуальные средства защиты и знают необходимые процедуры, которые должны быть осуществлены, чтобы обеспечить строгий режим санитарного эпидемиологического контроля и безопасности.

Центр имеет 200 койко-мест. Номера обеспечены умывальником, туалетом, душем, мебелью, радиоточкой, телевизором, холодильником, кондиционером, осветительными приборами. Санузел находится в каждой комнате.

Сам центр находится на отдельной территории, удаленной от основной заселенной территории населенного пункта Новые Санжары. Поэтому эвакуированные граждане, которым предстоит пройти период обсервации не будут никоим образом пересекаться с местными жителями".

Детали: Отмечается, что территория заведения усиленно охраняется и осуществляется пропускной режим.

В ведомстве призвали граждан Украины не поддаваться на провокации и с пониманием отнестись к принятию таких мер, ведь граждане Украины и иностранцы нуждаются в помощи государства в сложной ситуации.

Что было раньше: В "Новых Санжарах" на 14-дневной обсервации должны находиться 45 граждан Украины и 27 иностранцев, а также экипаж и сопровождающие врачи.

Из-за информации, что эвакуированных людей повезут в санаторий МВД в Новых Санжарах Полтавской области, местные жители начали митинг с вечера 19 февраля, а утром 20 февраля перекрыли дорогу.

Депутаты Новосанжарского поселкового совета обратились к президенту Владимиру Зеленскому и просят, чтобы эвакуированных из Китая граждан не оставляли на обсервацию в медицинском учреждении на территории их поселка, потому что заведение не приспособлено.

Утверждается, что в медцентре нет "ни изоляторов, ни боксов, надлежащей вентиляционной системы, чтобы была проведена изоляция. Канализационная система подключена к централизованной канализационной системе поселка, которая вытекает на открытые поля фильтрации в селе Зачепиловка".

В то же время в Кабмине отмечали, что отходы будут утилизированы в специальный способ и не будут попадать в общую канализацию. Сами канализационные стоки в обязательном порядке будут обезврежены.

Президент Владимир Зеленский призвал общество не паниковать из-за эвакуированных из китайского города Ухань и проявить человечность.

Знать больше: Самолет на дезинфекцию, людей в отдельные комнаты на 14 дней: какой будет эвакуация украинцев из Китая

Если коронавирус придет в Украину. Хватит ли больниц, специалистов и оборудования

Предыстория:

  • 20 февраля из Китая в Украину прилетели 72 человека: 45 украинцев и 27 иностранцев. Четыре человека из-за симптомов болезни не пустили на борт (3 украинца и 1 казахстанка).
  • Около 11:45 четверга, 20 февраля, самолет с эвакуированными из Китая людьми приземлился в аэропорту Харькова. До этого он пытался приземлиться там в 8 утра, но из-за тумана покружил над городом более получаса – и полетел на дозаправку в аэропорт "Борисполь" под Киевом.
  • По последним данным, вирусом Covid 2019 в мире заразились 75 751 человек (из них более 74,5 тысячи – в Китае), умерли от его последствий 2 130 человек, выздоровели от него 16 822 человека.

Украинская правда

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Темы: коронавирусCovid-2019КитайПолтавская область
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