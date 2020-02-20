Зеленський на Банковій зустрівся із родинами тих, хто загинув на Майдані

Президент Володимир Зеленський у шосту річницю розстрілу Небесної Сотні зустрівся з рідними тих, хто загинув в центрі Києва 20 лютого 2014 року.

Джерело: пресслужба Офісу президента

Пряма мова Зеленського: "Я як президент і влада – ми робимо все, щоб нічого не було втрачено, жодна деталь цієї справи. І попри те, як ішло слідство останні шість років, ми не лише цілком вас підтримуватимемо, а й повністю завершимо цю справу.

Для мене особисто – це одна з пріоритетних справ. Ми робили все, щоб навіть після перезавантаження генеральної прокуратури і керівництва Державного бюро розслідувань ми не втратили деталей цієї справи та продовжили розслідування".

Деталі: Родичі загиблих поскаржилися на те, що вже шість років чекають на результати розслідування злочинів проти учасників Майдану та покарання всіх винних.

Крім президента на зустрічі був присутній генпрокурор Руслан Рябошапка та т. в. о. обов’язків директора ДБР Ірина Венедіктова.

Рябошапка зазначив, що у справах Майдану засуджено 44 людини. Ще 450 осіб намагаються притягнути до відповідальності.

Пряма мови Рябошапки: "Жоден доказ не втрачено, жодна справа не втрачена. Нічого не пропало. І жоден день розслідування не втрачено".

За словами Венедіктової, скоро у ДБР оголосять конкурс на посаду керівника управління зі справ Майдану: "Конкурс буде відкритим, і родини героїв Небесної Сотні зможуть надати свого представника для контролю процесу".

Венедіктова запропонувала родичам загиблих зустрітися в ДБР і обговорити хвилюючі питання.

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