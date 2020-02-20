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Зеленский на Банковой встретился с семьями погибших на Майдане

Четверг, 20 февраля 2020, 16:17
Зеленский на Банковой встретился с семьями погибших на Майдане

Президент Владимир Зеленский в шестую годовщину расстрела Небесной Сотни встретился с родными погибших в центре Киева 20 февраля 2014 года.

Источник: пресс-служба Офиса президента

Прямая речь Зеленского: "Я как президент и власть - мы делаем все, чтобы ничего не было потеряно ни одна деталь этого дела. И несмотря на то, как шло следствие последние шесть лет, мы не только полностью будем вас поддерживать, но и полностью завершим это дело.

Для меня лично - это одно из приоритетных дел. Мы делали все, чтобы даже после перезагрузки генеральной прокуратуры и руководства Государственного бюро расследований мы не потеряли деталей этого дела и продолжили расследование".

Детали: Родственники погибших пожаловались на то, что уже 6 лет ждут результатов расследования преступлений против участников Майдана и наказания всех виновных.

Кроме президента на встрече присутствовал генпрокурор Руслан Рябошапка и в. и. о. обязанности директора ГБР Ирина Венедиктова.

 

Рябошапка отметил, что по делам Майдана осуждено 44 человека. Еще 450 человек пытаются привлечь к ответственности.

Прямая речь Рябошапки: "Ни одно доказательство не потеряно, ни одно дело не потеряно. Ничего не пропало. И ни один день расследования не потерян".

По словам Венедиктовой, скоро в ГБР объявят конкурс на должность руководителя управления по делам Майдана: "Конкурс будет открытым, и семьи героев Небесной Сотни смогут предоставить своего представителя для контроля процесса".

 

Венедиктова предложила родственникам погибших встретиться в ГБР и обсудить волнующие вопросы.

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Как Зеленский и его команда выполняют обещание "не слить дела Майдана"

Предыстория:

  • Венедиктова считает, что для справедливого и честного расследования дел по Евромайдану необходимо отменить закон о недопущении преследования участников Майдана от 2014 года.
  • 20 февраля 2014 года, когда массовые протесты против действий команды Виктора Януковича длились уже три месяца, на Майдане Независимости в Киеве расстреляли протестующих. По данным МОЗ, 18-20 февраля погибли 82 человека (71 "майдановец" и 11 силовиков), пострадали более 600 человек. По данным миссии ООН, тогда погибли 98 человек (84 протестующих, 13 силовиков и случайный человек). На сайте "Небесной сотни" числится 107 имен.
  • За преступления против Майдана наказаны лишь нескольких исполнителей. За почти 6 лет расследования инициаторы и организаторы расстрелов не установлены.
  • В января 2020 года генпрокурор Руслан Рябошапка заявил, что Сергей Горбатюк так организовал следствие по делам Майдана, что не удалось установить заказчиков преступлений. Сейчас дело ведет Госбюро расследований.
  • Представители семей героев "Небесной сотни" обратились к президенту Владимиру Зеленскому, главе ВР Дмитрия Разумкову и генпрокурору Руслану Рябошапке в связи с тем, что деятели режима Януковича хвалятся безнаказанностью, угрожают "майдановцам", требуют пересмотра законодательства и расследования против участников "Революции достоинства".

Украинская правда

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Темы: ЗеленскийМайдан
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