На Донбасі 8 обстрілів, поблизу Піщевика бойовики застосували 82-мм міномет

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Четвер, 20 лютого 2020, 19:24
Міноборони

Збройні формування Російської Федерації 20 лютого вісім разів обстріляли позиції Об’єднаних сил без втрат серед українських військовослужбовців.

Джерело: ООС

Деталі: Бойовики стріляли із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Обстріли були зафіксовані поруч з Новомихайлівкою, двічі неподалік Павлополя, двічі поблизу Лебединського, неподалік Новозванівки, а також в районі населеного пункту Мар’їнка.

Поблизу Піщевика ворог випустив дві міни з 82-мм міномету, а також застосував автоматичні станкові гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

Що передувало: Українським військовим повернули тіло загиблого 18 лютого під час бойового зіткнення в Луганській області 22-річного військовослужбовця Максима Хітайлова, а також останки, ймовірно, військовослужбовця Збройних сил України, який загинув під час бойових дій в районі Луганського аеропорту в 2014 році.

Передісторія:

  • Зранку 18 лютого бойовики атакували позиції підрозділів Об’єднаних сил України поблизу Новотошківського, Оріхового, Кримського, Хутора Вільного, що поблизу Золотого. Вони спробували просунутися через лінію розмежування.
  • Підрозділи ОС дали відсіч, але зазнали втрат: один загиблий, четверо поранених.

Українська правда
Теми: Об'єднані сили на Донбасі війна Росія окупація Донбас


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