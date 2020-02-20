На Донбассе 8 обстрелов, окраина Пищевика обстреляна из 82-мм миномета

Вооруженные формирования Российской Федерации 20 февраля восемь раз обстреляли позиции Объединенных сил без потерь среди украинских военнослужащих.

Источник: ООС

Детали: Боевики стреляли из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Обстрелы зафиксированы рядом с Новомихайловкой, дважды неподалеку Павлополя, дважды вблизи Лебединского, неподалеку Новозвановки, а также в районе населенного пункта Марьинка.

Вблизи Пищевика враг выпустил две мины из 82-мм миномета, а также применил автоматические станковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Что предшествовало: Украинским военным вернули тело погибшего 18 февраля в ходе боевого столкновения в Луганской области 22-летнего военнослужащего Максима Хитайлова, а также останки, вероятно, военнослужащего Вооруженных сил Украины, погибшего во время боевых действий в районе Луганского аэропорта в 2014 году.

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