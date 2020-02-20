Зіткнення в Нових Санжарах: поліція затримала 24 особи

Під час сутичок протестувальників з поліцією щодо розміщення на обсервацію евакуйованих із Уханю українців у селищі Нові Санжари (Полтавщина) силовики затримали 24 учасники акції.

Джерело: глава Нацполіції Ігор Клименко під час брифінгу Оперативного штабу, повідомляє "Інтерфакс"

Деталі: За словами Клименка, 17 осіб затримали ще вранці, ще 7 людей – ввечері.

Окрім того, повідомив очільник Нацполіції, місцеві жителі створили 5 несанкціонованих блокпостів поблизу санаторію.

"На фініші були створені несанкціоновані барикади. Вони розвели багаття, які мали на меті не допустити працівників поліції і автобуси з людьми на місце дислокації санаторію. Згодом агресія переросла у відкриту агресію, почали кидати каміння і все, що попадалося під руку. Поліція та Нацгвардія вжила всіх заходів, аби попередити, а потім припинити масові заворушення", – розповів Клименко.

Як раніше повідомлялось, у сутичках з протестувальниками постраждали 9 правоохоронців.

Що передувало: Мешканці Нових Санжар протестували проти завезення евакуйованих: перекрили дорогу й палили шини, а також вступили у сутичку з поліцейськими.

Поліція розпочала два кримінальні провадження за фактами масових заворушень і насильства щодо правоохоронця.

Міністриня охорони здоров'я Зоряна Скалецька вирішила пожити з евакуйованими в обсервації.

Читайте також: Три екіпажі, біозахист та доба льоту. Гендиректор SkyUp розповів, як вивозили українців з Уханя

Передісторія: