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Зіткнення в Нових Санжарах: поліція затримала 24 особи

Четвер, 20 лютого 2020, 23:17
Зіткнення в Нових Санжарах: поліція затримала 24 особи
МВС

Під час сутичок протестувальників з поліцією щодо розміщення на обсервацію евакуйованих із Уханю українців у селищі Нові Санжари (Полтавщина) силовики затримали 24 учасники акції.

Джерело: глава Нацполіції Ігор Клименко під час брифінгу Оперативного штабу, повідомляє "Інтерфакс"

Деталі: За словами Клименка, 17 осіб затримали ще вранці, ще 7 людей – ввечері. 

Окрім того, повідомив очільник Нацполіції, місцеві жителі створили 5 несанкціонованих блокпостів поблизу санаторію. 

"На фініші були створені несанкціоновані барикади. Вони розвели багаття, які мали на меті не допустити працівників поліції і автобуси з людьми на місце дислокації санаторію. Згодом агресія переросла у відкриту агресію, почали кидати каміння і все, що попадалося під руку. Поліція та Нацгвардія вжила всіх заходів, аби попередити, а потім припинити масові заворушення", – розповів Клименко.

Як раніше повідомлялось, у сутичках з протестувальниками постраждали 9 правоохоронців

Що передувало: Мешканці Нових Санжар протестували проти завезення евакуйованих: перекрили дорогу й палили шини, а також вступили у сутичку з поліцейськими.

Поліція розпочала два кримінальні провадження за фактами масових заворушень і насильства щодо правоохоронця.

Міністриня охорони здоров'я Зоряна Скалецька вирішила пожити з евакуйованими в обсервації.

Читайте також: Три екіпажі, біозахист та доба льоту. Гендиректор SkyUp розповів, як вивозили українців з Уханя

Передісторія:

  • 20 лютого з Китаю в Україну прилетіли 72 людини: 45 українців і 27 іноземців. Чотирьох осіб через симптоми хвороби не пустили на борт (3 українці і 1 казахстанка).
  • Близько 11:45 четверга, 20 лютого, літак із евакуйованими з Китаю людьми приземлився в аеропорту Харкова. До цього він намагався приземлитися там о 8 ранку, але через туман покружляв над містом понад пів години – і полетів на дозаправку в аеропорт "Бориспіль", що під Києвом.

Українська правда

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Теми: поліціякоронавірусМВСПолтавська областьМОЗ
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