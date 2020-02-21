Зіткнення в Нових Санжарах: поліція затримала 24 особи
Під час сутичок протестувальників з поліцією щодо розміщення на обсервацію евакуйованих із Уханю українців у селищі Нові Санжари (Полтавщина) силовики затримали 24 учасники акції.
Джерело: глава Нацполіції Ігор Клименко під час брифінгу Оперативного штабу, повідомляє "Інтерфакс"
Деталі: За словами Клименка, 17 осіб затримали ще вранці, ще 7 людей – ввечері.
Як раніше повідомлялось, у сутичках з протестувальниками постраждали 9 правоохоронців.
Що передувало: Мешканці Нових Санжар протестували проти завезення евакуйованих: перекрили дорогу й палили шини, а також вступили у сутичку з поліцейськими.
Поліція розпочала два кримінальні провадження за фактами масових заворушень і насильства щодо правоохоронця.
Міністриня охорони здоров'я Зоряна Скалецька вирішила пожити з евакуйованими в обсервації.
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Передісторія:
- 20 лютого з Китаю в Україну прилетіли 72 людини: 45 українців і 27 іноземців. Чотирьох осіб через симптоми хвороби не пустили на борт (3 українці і 1 казахстанка).
- Близько 11:45 четверга, 20 лютого, літак із евакуйованими з Китаю людьми приземлився в аеропорту Харкова. До цього він намагався приземлитися там о 8 ранку, але через туман покружляв над містом понад пів години – і полетів на дозаправку в аеропорт "Бориспіль", що під Києвом.