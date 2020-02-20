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Столкновения в Новых Санжарах: полиция задержала 24 человека

Четверг, 20 февраля 2020, 23:17
Столкновения в Новых Санжарах: полиция задержала 24 человека
МВД

Во время столкновений протестующих с полицией касательно размещения на обсервацию эвакуированных из Уханя украинцев в селе Новые Санжары (Полтавщина) силовики задержали 24 участника акции.

Источник: глава Нацполиции Игорь Клименко во время брифинга Оперативного штаба, сообщает "Интерфакс"

Детали: По словам Клименко, 17 человек были задержаны еще утром, еще 7 человек - вечером.

Кроме того, сообщил глава Нацполиции, местные жители создали 5 несанкционированных блокпостов вблизи санатория.

"На финише были созданы несанкционированные баррикады. Они развели костры, целью которых было не допустить полицейских и автобусы с людьми на место дислокации санатория. Впоследствии агрессия переросла в открытую агрессию, начали бросать камни и все, что попадалось под руку. Полиция и Нацгвардия приняла все меры, чтобы предупредить, а потом прекратить массовые беспорядки ", – рассказал Клименко.

Как ранее сообщалось, в столкновениях с протестующими пострадали 9 правоохранителей.

Что предшествовало: Жители Новых Санжар протестовали против завоза эвакуированных: перекрыли дорогу и жгли шины, а также вступили в схватку с полицейскими.

Полиция начала два уголовных производства по фактам массовых беспорядков и насилия в отношении милиционера.

Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая решила пожить с эвакуированными в обсервации.

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Предыстория:

  • 20 февраля из Китая в Украину прилетели 72 человека: 45 украинцев и 27 иностранцев. Четыре человека из-за симптомов болезни не пустили на борт (3 украинца и 1 казахстанка).
  • Около 11:45 четверга, 20 февраля, самолет с эвакуированными из Китая людьми приземлился в аэропорту Харькова. До этого он пытался приземлиться там в 8 утра, но из-за тумана покружил над городом более получаса – и полетел на дозаправку в аэропорт "Борисполь" под Киевом.

Украинская правда

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Темы: полициякоронавирусМВДПолтавская областьМинздрав
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