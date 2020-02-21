Президент Володимир Зеленський заявив, що змінює ставлення держави до громадянина.

Джерело: відеозвернення президента

Пряма мова: "Ми змінюємо ставлення держави до громадянина.

Кожен українець має чітко знати: "моя держава мене не залишить, і не важливо хто я – полонений моряк, політичний в’язень, активіст, що потрапив у підвали на окупованих територіях, молода дівчинка з собачкою чи будь-яка звичайна людина, яка опинилася в епіцентрі нового вірусу...Для нас кожен українець - незамінний...

Не прокажені, не хворі чумою, не з рогами і копитами, а звичайні, нормальні люди пройшли обстеження і були допущені на літак. І вони точно чекали на інший прийом на своїй, як їм здавалось, рідній землі.

Ми знаємо, що дехто свідомо та навмисне сіяв серед людей паніку, а потім підбурював до цього дикунства. Замовники і організатори понесуть відповідальність.

Фото і телекамери зафіксували обличчя багатьох людей, які організували масові безпорядки. Це відомі світу "вірусологи" у спортивних костюмах. Раніше вони вже були помічені як поважні аграрії, що виступають проти ринку землі. Усім їм я хочу сказати: є моменти, коли немає інтересів влади чи опозиції. Є інтереси України. У такі моменти їй потрібна не фейкова, а справжня солідарність. У такі часи перемоги і поразки – спільні, і відповідальність – спільна. Для когось політична, а для когось кримінальна".

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