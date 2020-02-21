Президент Володимир Зеленський вважає історію з поверненням громадян з Уханя, епіцентру коронавірусу в Китаї, черговим іспитом для суспільства.

Джерело: відеозвернення президента

Пряма мова: "В історії кожної нації є часи коли їй доводиться складати нелегкий іспит та відповідати на життєво важливі запитання. Ми є, чи нас немає? Ми натовп, чи згуртований народ? Ми стадо, чи ми нація? Ми мешканці, чи громадяни?

Неодноразово ми складали цей іспит успішно.

Історія з коронавірусом та поверненням наших громадян - це черговий іспит для нашого суспільства...

Ми змінюємо ставлення держави до громадянина. Кожен українець має чітко знати: "моя держава мене не залишить, і не важливо хто я – полонений моряк, політичний в’язень, активіст, що потрапив у підвали на окупованих територіях, молода дівчинка з собачкою чи будь-яка звичайна людина, яка опинилася в епіцентрі нового вірусу... Для нас кожен українець - незамінний.

Не прокажені, не хворі чумою, не з рогами і копитами, а звичайні, нормальні люди пройшли обстеження і були допущені на літак. І вони точно чекали на інший прийом на своїй, як їм здавалось, рідній землі".

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