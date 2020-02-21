Зеленский: История с коронавирусом – это очередное испытание для нас

Президент Владимир Зеленский считает историю с возвращением граждан из Уханя, эпицентра коронавируса в Китае, очередным испытанием для общества.

Источник: видеообращение президента

Прямая речь: "В истории каждой нации есть времена, когда ей приходится сдавать нелегкий экзамен и отвечать на жизненно важные вопросы. Мы есть, или нас нет? Мы толпа, или сплоченный народ? Мы стадо, или мы нация? Мы жители, или граждане?

Неоднократно мы составляли этот экзамен успешно.

История с коронавирусом и возвращением наших граждан – это очередной экзамен для общества...

Мы меняем отношение государства к гражданину. Каждый украинец должен знать: "мое государство меня не оставит, и не важно кто я – пленный моряк, политический заключенный, активист, попавший в подвалы на оккупированных территориях, молодая девочка с собачкой или просто обычный человек, оказавшийся в эпицентре нового вируса... Для нас каждый украинец – незаменимый.

Не прокаженные, не больные чумой, не с рогами и копытами, а обычные, нормальные люди прошли обследование и были допущены на самолет. И они точно ожидали другого приема на своей, как им казалось, родной земле".

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