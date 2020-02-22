Суд в Болгарии разрешил экстрадицию Левина

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Суббота, 22 февраля 2020, 12:46

Областной суд болгарского города Бургас разрешил экстрадицию Алексея Левина (Москаленко), подозреваемого в убийстве Екатерины Гандзюк, в Украину.

Источник: сайт Бургаса gramofona.com, источники УП в Офисе генпрокурора Украины

Детали: Отмечается, что во время слушания Левин и его болгарский адвокат сделали все возможное, чтобы отложить экстрадицию. Среди выдвинутых аргументов были плохие условия содержания в Украине.

Сам Левин настаивал, что не хочет возвращаться на родину. Он сказал, что если его экстрадируют в Украину, его посадят в тайную тюрьму, где к нему будут применяться силовые методы.

Левин выразил полную готовность помогать украинским следователям из Болгарии. Он даже сказал, что согласился пройти детектор лжи.

В свою очередь, прокурор по делу Георгий Чинев заявил, что нет оснований для отсрочки экстрадиции.

Судья Катя Георгиева отклонила доводы защиты как необоснованные.

Дословно Бургасский окружной суд: "Нет никаких причин или доказательств, которые бы свидетельствовали о том, что лицо в Украине будут подвергать насилию, пыткам или жестокому, бесчеловечному или унизительному наказанию, либо его права, связанные с уголовным преследованием в соответствии с требованиями международного права, не гарантируются".

Детали: Источники в Офисе генпрокурора Украины подтвердили "Украинской правде" принятие решения об экстрадиции судом Бургаса, одновременно подчеркнув, что оно не вступило в законную силу, поскольку может быть обжаловано в течение 7 дней.

Что предшествовало: 24 января в Болгарии задержали Алексея Москаленко (Левина). 27 января суд болгарского города Бургас отправил его под стражу на 40 дней.

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Предыстория:

  • 31 июля 2018 года в Херсоне у подъезда мужчина вылил на активистку Екатерину Гандзюк кислоту. Она попала в реанимационное отделение с сильными ожогами, а через 3 месяца умерла в больнице после множественных операций.
  • Полиция задержала 5 подозреваемых в нападении на Гандзюк. Это Вячеслав Вишневский, Виктор Горбунов, Владимир Васянович, Сергей Торбин и Никита Грабчук.
  • 6 июня 2019 года, после того как обвиняемые признали свою вину и пошли на сделку со следствием, Покровский райсуд Днепропетровской области вынес приговоры исполнителям.
  • Алексею Левину объявили подозрение в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк зимой 2019 года. Но потом в апреле Генпрокуратура изменила статью. По версии официального следствия, он вместе с главой Херсонского облсовета Владиславом Мангером организовал заказ нанесения тяжких телесных Гандзюк, повлекшее смерть.

Украинская правда
Темы: Болгария нападение на Гандзюк Генпрокуратура суд


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