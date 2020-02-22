Глава Тернопольской ОГА ушел в отставку из-за эвакуации украинцев из Китая

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Суббота, 22 февраля 2020, 14:57
Игорь Сопель

Президент Владимир Зеленский принял отставку председателя Тернопольской ОГА Игоря Сопеля в связи с ситуацией, возникшей в области из-за возвращения украинцев из Китая.

Источник: пресс-служба президента

Дословно: "В связи с ситуацией, возникшей в Тернопольской области из-за эвакуации из Китая граждан Украины, и неудовлетворительной работой облгосадминистрации по информированию населения об эпидемиологической безопасности президент Украины принял заявление Игоря Сопеля об отставке с занимаемой должности по собственному желанию".

Что предшествовало: 18 и 19 февраля на въезде в санаторий "Медоборы", что неподалеку от Тернополя, жители провели молебен против размещения в санатории эвакуированных из Китая украинцев.

Предыстория:

  • 20 февраля 45 украинцев и 27 иностранцев, эвакуированных из Уханя, поселили на 14-дневную обсервацию в медицинском центре "Новые Санжары" в Полтавской области.
  • Местные жители, узнав, что эвакуированных из Китая украинцев и иностранцев повезут в Новые Санжары, еще с вечера 19 февраля устроили митинг, а утром 20 февраля перекрыли дорогу и вступили в схватку с полицейскими.
  • Правоохранителям пришлось оттеснять протестующих, чтобы завезти эвакуированных в медцентр. В столкновениях пострадали 9 полицейских.
  • Правоохранители открыли 5 уголовных производств в отношении событий в Новых Санжарах.

Украинская правда
Темы: Тернопольщина коронавирус Китай


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