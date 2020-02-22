Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Глава Тернопольской ОГА ушел в отставку из-за эвакуации украинцев из Китая

Суббота, 22 февраля 2020, 13:57
Игорь Сопель

Президент Владимир Зеленский принял отставку председателя Тернопольской ОГА Игоря Сопеля в связи с ситуацией, возникшей в области из-за возвращения украинцев из Китая.

Источник: пресс-служба президента

Дословно: "В связи с ситуацией, возникшей в Тернопольской области из-за эвакуации из Китая граждан Украины, и неудовлетворительной работой облгосадминистрации по информированию населения об эпидемиологической безопасности президент Украины принял заявление Игоря Сопеля об отставке с занимаемой должности по собственному желанию".

Что предшествовало: 18 и 19 февраля на въезде в санаторий "Медоборы", что неподалеку от Тернополя, жители провели молебен против размещения в санатории эвакуированных из Китая украинцев.

Предыстория:

  • 20 февраля 45 украинцев и 27 иностранцев, эвакуированных из Уханя, поселили на 14-дневную обсервацию в медицинском центре "Новые Санжары" в Полтавской области.
  • Местные жители, узнав, что эвакуированных из Китая украинцев и иностранцев повезут в Новые Санжары, еще с вечера 19 февраля устроили митинг, а утром 20 февраля перекрыли дорогу и вступили в схватку с полицейскими.
  • Правоохранителям пришлось оттеснять протестующих, чтобы завезти эвакуированных в медцентр. В столкновениях пострадали 9 полицейских.
  • Правоохранители открыли 5 уголовных производств в отношении событий в Новых Санжарах.

Украинская правда
Темы: ТернопольщинакоронавирусКитай
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

Все новости...
Тернопольщина
В Тернопольской области к 8 годам приговорили 17-летнего подростка, который изнасиловал 13-летнюю девочку
Коронавирус: в 9 областях Украины нельзя ослаблять карантин
Из-за толпы в Почаевской лавре начали производство
Последние новости
02:10
ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками
01:23
Турция нанесла авиаудары на севере Ирака и Сирии
00:28
В Хмельницкой области работала ПВО
00:21
Тайвань передал $1 млн для украинских беженцев в Польше
23:42
фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые
23:22
Умеров о закупках в Минобороны: Выдавливаем людей со старыми практиками
22:30
ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы
22:02
фотоОбстрел Херсона: 7 пострадавших, среди них – ребенок
21:24
И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов
21:05
Дуда наложил первое вето на планы новой правящей коалиции
Все новости...
Реклама: