Глава Тернопольской ОГА ушел в отставку из-за эвакуации украинцев из Китая
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Суббота, 22 февраля 2020, 14:57
Президент Владимир Зеленский принял отставку председателя Тернопольской ОГА Игоря Сопеля в связи с ситуацией, возникшей в области из-за возвращения украинцев из Китая.
Источник: пресс-служба президента
Дословно: "В связи с ситуацией, возникшей в Тернопольской области из-за эвакуации из Китая граждан Украины, и неудовлетворительной работой облгосадминистрации по информированию населения об эпидемиологической безопасности президент Украины принял заявление Игоря Сопеля об отставке с занимаемой должности по собственному желанию".
Что предшествовало: 18 и 19 февраля на въезде в санаторий "Медоборы", что неподалеку от Тернополя, жители провели молебен против размещения в санатории эвакуированных из Китая украинцев.
Предыстория:
- 20 февраля 45 украинцев и 27 иностранцев, эвакуированных из Уханя, поселили на 14-дневную обсервацию в медицинском центре "Новые Санжары" в Полтавской области.
- Местные жители, узнав, что эвакуированных из Китая украинцев и иностранцев повезут в Новые Санжары, еще с вечера 19 февраля устроили митинг, а утром 20 февраля перекрыли дорогу и вступили в схватку с полицейскими.
- Правоохранителям пришлось оттеснять протестующих, чтобы завезти эвакуированных в медцентр. В столкновениях пострадали 9 полицейских.
- Правоохранители открыли 5 уголовных производств в отношении событий в Новых Санжарах.
Украинская правда
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