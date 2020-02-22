Нові Санжари: Підозрюваного відправили під нічний домашній арешт

Затриманого під час сутичок у Нових Санжарах місцевого мешканця Володимира Сіренка, якого підозрюють у наїзді на працівників Нацгвардії, відправили під нічний домашній арешт на 2 місяці.

Джерело: Громадське

Деталі: Октябрський районний суд Полтави призначив Сіренку нічний домашній арешт (із 22 до 7 години) до 20 квітня.

Сторона обвинувачення просила суд відправити підозрюваного під варту, а сторона захисту наполягала на безпідставності такого запобіжного заходу.

Ухвала суду може були оскаржена упродовж 5 днів.

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