Нові Санжари: Підозрюваного відправили під нічний домашній арешт
Затриманого під час сутичок у Нових Санжарах місцевого мешканця Володимира Сіренка, якого підозрюють у наїзді на працівників Нацгвардії, відправили під нічний домашній арешт на 2 місяці.
Джерело: Громадське
Деталі: Октябрський районний суд Полтави призначив Сіренку нічний домашній арешт (із 22 до 7 години) до 20 квітня.
Сторона обвинувачення просила суд відправити підозрюваного під варту, а сторона захисту наполягала на безпідставності такого запобіжного заходу.
Ухвала суду може були оскаржена упродовж 5 днів.
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Передісторія:
- 20 лютого у Нових Санжарах Полтавської області місцеві мешканці протестували проти розміщення в санаторії Нацгвардії евакуйованих з Китаю українців та іноземців. Місцеві перекрили дорогу і вступили у сутичку з поліцейськими.
- Правоохоронцям довелося відтісняти протестувальників, щоб завезти евакуйованих у медичний центр. У сутичках з протестувальниками постраждали 9 поліцейських.
- Правоохоронці відкрили 5 кримінальних проваджень стосовно подій у Нових Санжарах.
- Під час сутичок поліція затримала 24 найбільш агресивних осіб. Пізніше 23 затриманих відпустили, одна особа перебувала під вартою.