Нові Санжари: Підозрюваного відправили під нічний домашній арешт

1150 переглядів
Субота, 22 лютого 2020, 15:47

Затриманого під час сутичок у Нових Санжарах місцевого мешканця Володимира Сіренка, якого підозрюють у наїзді на працівників Нацгвардії, відправили під нічний домашній арешт на 2 місяці.

Джерело: Громадське

Деталі: Октябрський районний суд Полтави призначив Сіренку нічний домашній арешт (із 22 до 7 години) до 20 квітня.

Сторона обвинувачення просила суд відправити підозрюваного під варту, а сторона захисту наполягала на безпідставності такого запобіжного заходу.

Ухвала суду може були оскаржена упродовж 5 днів.

Знати більше: Новосанжарський сором. Як влада довела евакуацію людей до паніки в Україні

Передісторія:

Теми: Полтавська область коронавірус суд


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Протести в Нових Санжарах підбурювали професійні провокатори – Данілов 22 лютого 2020, 14:41
У МОЗ запевнили, що ні в кого в обсервації немає ознак хвороби 22 лютого 2020, 13:32
Евакуйованих з Китаю перевірятимуть на коронавірус кожних три дні - Данілов 22 лютого 2020, 12:59
Усі новини
Головні новини
Голова Тернопільської ОДА пішов у відставку через евакуацію українців з Китаю
Біатлон: Україна взяла бронзу естафети чемпіонату світу
Суд у Болгарії дозволив екстрадицію Левіна
У Китаї заявили, що інкубаційний період коронавірусу може бути 27 днів
Усі новини
Досвід

Як це – працювати аптекаркою

посміхніться!

11 мемів, які висміюють паніку навколо евакуації з Китаю

Фото

Найкращі фото часів ЄвроМайдану