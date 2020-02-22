Новые Санжары: Подозреваемого отправили под ночной домашний арест
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Суббота, 22 февраля 2020, 15:47
Задержанного во время столкновений в Новых Санжарах местного жителя Владимира Сиренко, которого подозревают в наезде на работников Нацгвардии, отправили под ночной домашний арест на 2 месяца.
Источник: Громадське
Детали: Октябрьский районный суд Полтавы назначил Сиренко ночной домашний арест (с 22 до 7 часов) до 20 апреля.
Сторона обвинения просила суд отправить подозреваемого под стражу, а сторона защиты настаивала на безосновательности такой меры пресечения.
Решение суда может быть обжаловано в течение 5 дней.
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Предыстория:
- 20 февраля в Новых Санжарах Полтавской области местные жители протестовали против размещения в санатории Нацгвардии эвакуированных из Китая украинцев и иностранцев. Местные перекрыли дорогу и вступили в схватку с полицейскими.
- Правоохранителям пришлось оттеснять протестующих, чтобы завезти эвакуированных в медцентр. В столкновениях пострадали 9 полицейских.
- Правоохранители открыли 5 уголовных производств в отношении событий в Новых Санжарах.
- Во время столкновений полиция задержала 24 наиболее агрессивных лиц. Позднее 23 задержанных отпустили, один человек находился под стражей.
Украинская правда
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