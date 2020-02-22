Новые Санжары: Подозреваемого отправили под ночной домашний арест

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Суббота, 22 февраля 2020, 15:47

Задержанного во время столкновений в Новых Санжарах местного жителя Владимира Сиренко, которого подозревают в наезде на работников Нацгвардии, отправили под ночной домашний арест на 2 месяца.

Источник: Громадське

Детали: Октябрьский районный суд Полтавы назначил Сиренко ночной домашний арест (с 22 до 7 часов) до 20 апреля.

Сторона обвинения просила суд отправить подозреваемого под стражу, а сторона защиты настаивала на безосновательности такой меры пресечения.

Решение суда может быть обжаловано в течение 5 дней.

Знать больше: Новосанжарский стыд. Как власть довела эвакуацию людей до паники в Украине

Предыстория:

Украинская правда
Темы: Полтавская область коронавирус суд


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