Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Новые Санжары: Подозреваемого отправили под ночной домашний арест

Суббота, 22 февраля 2020, 14:47
Новые Санжары: Подозреваемого отправили под ночной домашний арест

Задержанного во время столкновений в Новых Санжарах местного жителя Владимира Сиренко, которого подозревают в наезде на работников Нацгвардии, отправили под ночной домашний арест на 2 месяца.

Источник: Громадське

Детали: Октябрьский районный суд Полтавы назначил Сиренко ночной домашний арест (с 22 до 7 часов) до 20 апреля.

Сторона обвинения просила суд отправить подозреваемого под стражу, а сторона защиты настаивала на безосновательности такой меры пресечения.

Решение суда может быть обжаловано в течение 5 дней.

Знать больше: Новосанжарский стыд. Как власть довела эвакуацию людей до паники в Украине

Предыстория:

Украинская правда
Темы: Полтавская областькоронавируссуд
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

Все новости...
Полтавская область
На Полтавщине из-за загрязнения реки Псел запретили купание, рыбалку и использование воды
В нескольких областях была угроза вражеской баллистики и БпЛА
Годовщина удара по ТЦ в Кременчуге: под подозрением трое российских командиров, следствие продолжается
Последние новости
02:10
ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками
01:23
Турция нанесла авиаудары на севере Ирака и Сирии
00:28
В Хмельницкой области работала ПВО
00:21
Тайвань передал $1 млн для украинских беженцев в Польше
23:42
фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые
23:22
Умеров о закупках в Минобороны: Выдавливаем людей со старыми практиками
22:30
ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы
22:02
фотоОбстрел Херсона: 7 пострадавших, среди них – ребенок
21:24
И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов
21:05
Дуда наложил первое вето на планы новой правящей коалиции
Все новости...
Реклама: