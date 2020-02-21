МВС про Нові Санжари: 23 затриманих відпустили, 5 поліцейських у лікарні

Наразі ситуація Нових Санжарах, куди евакуювали українців та іноземців з Китаю, спокійна. У селищі тривають слідчі дії пов’язані із сутичками напередодні.

Джерело: пресслужба МВС

Дослівно: "Ситуація у селищі спокійна, тривають слідчі дії за фактом вчорашніх сутичок.

Правоохоронці Полтавщини несуть службу у посиленому варіанті та охороняють санаторій, куди заселили евакуйованих співмешканців. Цілодобово на патрулюванні перебуває 200 правоохоронців, як поліцейських, так і гвардійців".

Деталі: Правоохоронці, які несуть службу, не мають можливості контактувати з людьми у санаторії.

Всі, хто прибув з Китаю, в тому числі і медики, знаходяться в обсервації.

20 лютого поліція Полтавської області затримала 24 найбільш агресивних осіб. Їх доставили до територіальних відділів Нацполіції.

Наразі всі особи ідентифіковані, на період досудового розслідування 23 затриманих відпустили додому, ще одна особа перебуває під вартою.

Під час сутичок постраждало 9 поліцейських: 4-м надали першу домедичну допомогу у лікарні і відпустили додому, 5-ро перебувають на стаціонарному лікуванні та потребують додаткового обстеження.

Деякі правоохоронці постраждали через потрапляння каміння в голову.