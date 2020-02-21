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МВС про Нові Санжари: 23 затриманих відпустили, 5 поліцейських у лікарні

П'ятниця, 21 лютого 2020, 10:41
МВС про Нові Санжари: 23 затриманих відпустили, 5 поліцейських у лікарні

Наразі ситуація Нових Санжарах, куди евакуювали українців та іноземців з Китаю, спокійна. У селищі тривають слідчі дії пов’язані із сутичками напередодні.

Джерело: пресслужба МВС

Дослівно: "Ситуація у селищі спокійна, тривають слідчі дії за фактом вчорашніх сутичок.

Правоохоронці Полтавщини несуть службу у посиленому варіанті та охороняють санаторій, куди заселили евакуйованих співмешканців. Цілодобово на патрулюванні перебуває 200 правоохоронців, як поліцейських, так і гвардійців".

Деталі: Правоохоронці, які несуть службу, не мають можливості контактувати з людьми у санаторії.

Всі, хто прибув з Китаю, в тому числі і медики, знаходяться в обсервації.

20 лютого поліція Полтавської області затримала 24 найбільш агресивних осіб. Їх доставили до територіальних відділів Нацполіції.

Наразі всі особи ідентифіковані, на період досудового розслідування 23 затриманих відпустили додому, ще одна особа перебуває під вартою.

 

Під час сутичок постраждало 9 поліцейських: 4-м надали першу домедичну допомогу у лікарні і відпустили додому, 5-ро перебувають на стаціонарному лікуванні та потребують додаткового обстеження.

Деякі правоохоронці постраждали через потрапляння каміння в голову.

 

Що передувало: Мешканці Нових Санжар протестували проти завезення евакуйованих: перекрили дорогу й палили шини, а також вступили у сутичку з поліцейськими.

Правоохоронцям довелося відтісняти протестувальників, щоб завезти евакуйованих у медичний центр.

Поліція розпочала два кримінальні провадження за фактами масових заворушень і насильства щодо правоохоронця. Під час сутичок із мітингувальниками правоохоронці затримали 24 особи.

У сутичках з протестувальниками постраждали 9 правоохоронців.  

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Передісторія:

  • 20 лютого з Китаю в Україну прилетіли 72 людини: 45 українців і 27 іноземців. Чотирьох осіб через симптоми хвороби не пустили на борт (3 українці і 1 казахстанка). Люди мають знаходитися на обсервації у "Нових Санжарах" на 14-денний термін.
  • Міністерка охорони здоров'я Зоряна Скалецька вирішила пожити з евакуйованими в обсервації.
  • Місцева влада просила, аби евакуйованих із Китаю не залишали на обсервацію у медзакладі на території селища.
  • Президент Володимир Зеленський закликав суспільство не панікувати через евакуйованих із китайського міста Ухань та проявити людяність.

Українська правда

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Теми: коронавірусCovid-2019Полтавська область
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