Хлопці, яких називали "тітушками", запевняють, що родом з Нових Санжар
Троє хлопців, які брали участь в акції протесту в Нових Санжарах проти розміщення евакуйованих з Китаю, записали відеозвернення, де наголошують, що вони є місцевими.
Джерело: відеозвернення, поширене Poltavske.tv
Деталі: Раніше в соцмережах фото цих осіб фігурували серед молодиків, яких називали "тітушками" з інших регіонів.
На відео Максим Корнієнко, Дмитро Зозуля та Олександр Палько запевняють, що родом із Нових Санжар і проживають в тому ж районі.
Пряма мова Корнієнка: "Ми хочемо спростувати всі звернення в фейсбуці, всі обвинувачення. Ми є місцевими жителями, ми ніякі не тітушки. Ми є жителями новосанжарщини, самі родом з Нових Санжар".
"Я учасник бойових дій, я воював за Україну, я патріот. На тому місці в той час я опинився заради цікавості й пробув там не більше години. За цю години мені присилають погрози".
Знати більше: Новосанжарський сором. Як влада довела евакуацію людей до паніки в Україні
Передісторія:
- Місцеві мешканці, дізнавшись, що евакуйованих повезуть у Нові Санжари, ще з вечора 19 лютого влаштували мітинг, а вранці 20 лютого перекрили дорогу і вступили у сутичку з поліцейськими.
- Правоохоронцям довелося відтісняти протестувальників, щоб завезти евакуйованих у медичний центр. У сутичках з протестувальниками постраждали 9 поліцейських.
- Правоохоронці відкрили 5 кримінальних проваджень стосовно подій у Нових Санжарах.
- Президент Володимир Зеленський після подій у Нових Санжарах заявляв, що "фото і телекамери зафіксували обличчя багатьох людей, які організували масові безпорядки, це відомі світу "вірусологи" у спортивних костюмах".
- 22 лютого секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що в протестах у Нових Санжарах брали участь провокатори з інших населених пунктів. У свою чергу, радник міністра внутрішніх справ Іван Варченко повідомив, понад 25 учасників протесту, особи яких встановлені – це мешканці Нових Санжар і району, але МВС перевіряє інформацію про інших осіб.