Хлопці, яких називали "тітушками", запевняють, що родом з Нових Санжар

Троє хлопців, які брали участь в акції протесту в Нових Санжарах проти розміщення евакуйованих з Китаю, записали відеозвернення, де наголошують, що вони є місцевими.

Джерело: відеозвернення, поширене Poltavske.tv

Деталі: Раніше в соцмережах фото цих осіб фігурували серед молодиків, яких називали "тітушками" з інших регіонів.

На відео Максим Корнієнко, Дмитро Зозуля та Олександр Палько запевняють, що родом із Нових Санжар і проживають в тому ж районі.

Пряма мова Корнієнка: "Ми хочемо спростувати всі звернення в фейсбуці, всі обвинувачення. Ми є місцевими жителями, ми ніякі не тітушки. Ми є жителями новосанжарщини, самі родом з Нових Санжар".

"Я учасник бойових дій, я воював за Україну, я патріот. На тому місці в той час я опинився заради цікавості й пробув там не більше години. За цю години мені присилають погрози".

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