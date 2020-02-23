Ребята, которых называли "титушками", уверяют, что родом из Новых Санжар

Трое ребят, которые участвовали в акции протеста в Новых Санжарах против размещения эвакуированных из Китая, записали видеообращение, где отмечают, что они являются местными.

Источник: видеообращение, распространенное Poltavske.tv

Детали: Раньше в соцсетях фото этих лиц фигурировали среди молодых людей, которых называли "титушками" из других регионов.

На видео Максим Корниенко, Дмитрий Зозуля и Александр Палько уверяют, что родом из Новых Санжар и проживают в том же районе.

Прямая речь Корниенко: "Мы хотим опровергнуть все обращения в фейсбуке, все обвинения. Мы местные жители, мы никакие не титушки. Мы жители Новосанжарщины, сами родом из Новых Санжар".

"Я участник боевых действий, я воевал за Украину, я патриот. На том месте в то время я оказался ради любопытства и пробыл там не более часа. За этот час мне присылают угрозы".

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