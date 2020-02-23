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Ребята, которых называли "титушками", уверяют, что родом из Новых Санжар

Воскресенье, 23 февраля 2020, 12:09
Ребята, которых называли титушками, уверяют, что родом из Новых Санжар

Трое ребят, которые участвовали в акции протеста в Новых Санжарах против размещения эвакуированных из Китая, записали видеообращение, где отмечают, что они являются местными.

Источник: видеообращение, распространенное Poltavske.tv

Детали: Раньше в соцсетях фото этих лиц фигурировали среди молодых людей, которых называли "титушками" из других регионов.

На видео Максим Корниенко, Дмитрий Зозуля и Александр Палько уверяют, что родом из Новых Санжар и проживают в том же районе.

Прямая речь Корниенко: "Мы хотим опровергнуть все обращения в фейсбуке, все обвинения. Мы местные жители, мы никакие не титушки. Мы жители Новосанжарщины, сами родом из Новых Санжар".

"Я участник боевых действий, я воевал за Украину, я патриот. На том месте в то время я оказался ради любопытства и пробыл там не более часа. За этот час мне присылают угрозы".

Знать больше: Новосанжарский стыд. Как власть довела эвакуацию людей до паники в Украине

Предыстория:

  • Местные жители, узнав, что эвакуированных из Китая украинцев и иностранцев повезут в Новые Санжары, еще с вечера 19 февраля устроили митинг, а утром 20 февраля перекрыли дорогу и вступили в схватку с полицейскими.
  • Правоохранителям пришлось оттеснять протестующих, чтобы завезти эвакуированных в медцентр. В столкновениях пострадали 9 полицейских.
  • Правоохранители открыли 5 уголовных производств в отношении событий в Новых Санжарах.
  • Президент Владимир Зеленский после событий в Новых Санжарах заявлял, что "фото и телекамеры зафиксировали лица многих людей, которые организовали массовые беспорядки, это известные миру "вирусологи" в спортивных костюмах".
  • 22 февраля секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что в протестах в Новых Санжарах участвовали провокаторы из других населенных пунктов. В свою очередь, советник министра внутренних дел Иван Варченко сообщил, более 25 участников протеста, личности которых установлены - это жители Новых Санжар и района, но МВД проверяет информацию о других лицах.

Украинская правда

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Темы: Полтавская областькоронавирусакции
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