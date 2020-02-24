Скалецька у захисному костюмі вперше зустрілася з українцями з Китаю

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Понеділок, 24 лютого 2020, 14:33

Міністерка охорони здоров’я Зоряна Скалецька вперше зустрілася з евакуйованими через спалах коронавірусу в Китаї громадянами.

Джерело: Facebook-сторінка міністерки

Дослівно: "Сьогодні вперше зустрілася з громадянами, евакуйованими з Китаю. Завітала до їхніх кімнат на другому і третьому поверхах санаторію "Нові Санжари". Усі здорові. У жодного з евакуйованих підозри на ГРВІ немає.

Мій костюм - обов'язкова вимога епідеміологів, порушувати яку я не маю права".

Деталі: За словами міністра, єдині скарги, які вона почула, стосуються лише побутових питань. І в "Нових Санжарах" попрацюють над тим, щоб обсервація стала комфортнішою.

 

Скалецька подякувала всім, хто змушений розміститися на обсервацію, за те, що вони дотримуються усіх правил.

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Передісторія:

  • 20 лютого з Китаю в Україну прилетіли 72 людини: 45 українців і 27 іноземців. Чотирьох осіб через симптоми хвороби не пустили на борт (3 українці і 1 казахстанка).
  • Усі евакуйовані з Китаю будуть перебувати на 14-денній обсервації у медцентрі "Нові Санжари" на Полтавщині.
  • Міністр МОЗ Зоряна Скалецька після протестів місцевих жителів у Нових Санжарах заявила, що проведе 14 днів на обсервації з евакуйованими.

Українська правда
Теми: Скалецька коронавірус Covid-2019 Нові Санжари


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