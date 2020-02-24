Скалецкая в защитном костюме впервые встретилась с украинцами из Китая

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Понедельник, 24 февраля 2020, 14:33

Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая впервые встретилась с эвакуированными из-за вспышки коронавируса в Китае гражданами.

Источник: Facebook-страница министра

Дословно: "Сегодня впервые встретилась с гражданами, эвакуированными из Китая. Посетила их комнаты на втором и третьем этажах санатория "Новые Санжары". Все здоровы. Ни у одного из эвакуированных подозрения на ОРВИ нет.

Мой костюм - обязательное требование эпидемиологов, нарушать которое я не имею права".

Детали: По словам министра, единые жалобы, которые она услышала, касаются только бытовых вопросов. И в "Новых Санжарах" поработают над тем, чтобы обсервация стала более комфортной.

 

Скалецкая поблагодарила всех, кто вынужден разместиться на обсервацию, за то, что они придерживаются всех правил.

Знать больше: Коронавирус и новосанжарский синдром. Как власть довела эвакуацию с Китая до паники в Украине

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Предыстория:

  • 20 февраля из Китая в Украину прилетели 72 человека: 45 украинцев и 27 иностранцев. Четыре человека из-за симптомов болезни не пустили на борт (3 украинца и 1 казахстанка).
  • Все эвакуированные из Китая будут пребывать на 14-дневной обсервации в медцентре "Новые Санжары" на Полтавщине.
  • Министр МОЗ Зоряна Скалецкая после протестов жителей Новых Санфар заявила, что проведет 14 дней на обсервации с эвакуированными.

Украинская правда
Темы: Скалецкая коронавирус Covid-2019 Новые Санжары


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