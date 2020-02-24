Скалецкая в защитном костюме впервые встретилась с украинцами из Китая

Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая впервые встретилась с эвакуированными из-за вспышки коронавируса в Китае гражданами.

Источник: Facebook-страница министра

Дословно: "Сегодня впервые встретилась с гражданами, эвакуированными из Китая. Посетила их комнаты на втором и третьем этажах санатория "Новые Санжары". Все здоровы. Ни у одного из эвакуированных подозрения на ОРВИ нет.

Мой костюм - обязательное требование эпидемиологов, нарушать которое я не имею права".

Детали: По словам министра, единые жалобы, которые она услышала, касаются только бытовых вопросов. И в "Новых Санжарах" поработают над тем, чтобы обсервация стала более комфортной.

Скалецкая поблагодарила всех, кто вынужден разместиться на обсервацию, за то, что они придерживаются всех правил.

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