Федина пришла на допрос в ГБР и пригласила Зеленского на открытую встречу

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Вторник, 25 февраля 2020, 13:00

Народный депутат София Федина пришла на допрос в Государственное бюро расследований.

Источник: Укринформ

Прямая речь: "Подозрение мне вручили ранее, сегодня у меня – допрос".

Детали: По ее словам, президент Владимир Зеленский "так и не решился" встретиться с ней и Марусей Зверобой.

"Я еще раз обращаюсь к президенту Зеленскому: если его настолько задели мои и Марусины слова от 26 октября 2019 года, – я приглашаю на открытую встречу, со всей прессой, чтобы мы перед камерами проговорили то, что произошло", – заявила Федина.

Что было раньше: Народный депутат от "Европейской солидарности" София Федина получила в Государственном бюро расследований сообщение о подозрении.в угрозах президенту Владимиру Зеленскому

Следствие считает, что Федина была в сговоре и 26 октября 2019 года во время онлайн-трансляции из львовской кофейни "выразила устные угрозы убийством" в отношении президента Владимира Зеленского.

В случае доказательства вины, подозреваемой грозит наказание в виде ограничения или лишения свободы на срок до 5 лет.

Напомним:

  • София Федина и "Маруся Зверобой" (Елена Беленькая) являются фигурантками дела, возбужденного по факту их высказыванийв адрес президента Владимира Зеленского 26 октября 2019 года.
  • 6 февраля следователь Государственного бюро расследований вручил уведомление о подозрении "Зверобой"-Биленькой, ей инкриминируют нарушение ч.1 ст 346 УК (угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля). ГБР ходатайствовало о личном обязательстве в качестве меры пресечения для "Зверобой".
  • На 6 февраля ГБР вызывало и Федин для вручения письменного уведомления о подозрении. Депутат тогда не явилась в Бюро.
  • 10 февраля Печерский райсуд Киева избрал "Марусе Зверобой" меру пресечения в виде личного обязательства, обязал ее носить электронный браслет.

Темы: Федина ГБР Зеленский


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