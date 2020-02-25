Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Федина пришла на допрос в ГБР и пригласила Зеленского на открытую встречу

Вторник, 25 февраля 2020, 12:00
Федина пришла на допрос в ГБР и пригласила Зеленского на открытую встречу

Народный депутат София Федина пришла на допрос в Государственное бюро расследований.

Источник: Укринформ

Прямая речь: "Подозрение мне вручили ранее, сегодня у меня – допрос".

Детали: По ее словам, президент Владимир Зеленский "так и не решился" встретиться с ней и Марусей Зверобой.

"Я еще раз обращаюсь к президенту Зеленскому: если его настолько задели мои и Марусины слова от 26 октября 2019 года, – я приглашаю на открытую встречу, со всей прессой, чтобы мы перед камерами проговорили то, что произошло", – заявила Федина.

Что было раньше: Народный депутат от "Европейской солидарности" София Федина получила в Государственном бюро расследований сообщение о подозрении.в угрозах президенту Владимиру Зеленскому

Следствие считает, что Федина была в сговоре и 26 октября 2019 года во время онлайн-трансляции из львовской кофейни "выразила устные угрозы убийством" в отношении президента Владимира Зеленского.

В случае доказательства вины, подозреваемой грозит наказание в виде ограничения или лишения свободы на срок до 5 лет.

Напомним:

  • София Федина и "Маруся Зверобой" (Елена Беленькая) являются фигурантками дела, возбужденного по факту их высказыванийв адрес президента Владимира Зеленского 26 октября 2019 года.
  • 6 февраля следователь Государственного бюро расследований вручил уведомление о подозрении "Зверобой"-Биленькой, ей инкриминируют нарушение ч.1 ст 346 УК (угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля). ГБР ходатайствовало о личном обязательстве в качестве меры пресечения для "Зверобой".
  • На 6 февраля ГБР вызывало и Федин для вручения письменного уведомления о подозрении. Депутат тогда не явилась в Бюро.
  • 10 февраля Печерский райсуд Киева избрал "Марусе Зверобой" меру пресечения в виде личного обязательства, обязал ее носить электронный браслет.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ФединаГБРЗеленский
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

Все новости...
Федина
Суд избрал Федине меру пресечения
Чем может обернуться для Зеленского дело Софии Федыны и Маруси Зверобий
Нардепу Федине вручили подозрение за "угрозы президенту"
Последние новости
02:10
ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками
01:23
Турция нанесла авиаудары на севере Ирака и Сирии
00:28
В Хмельницкой области работала ПВО
00:21
Тайвань передал $1 млн для украинских беженцев в Польше
23:42
фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые
23:22
Умеров о закупках в Минобороны: Выдавливаем людей со старыми практиками
22:30
ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы
22:02
фотоОбстрел Херсона: 7 пострадавших, среди них – ребенок
21:24
И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов
21:05
Дуда наложил первое вето на планы новой правящей коалиции
Все новости...
Реклама: