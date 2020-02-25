Федина пришла на допрос в ГБР и пригласила Зеленского на открытую встречу
Народный депутат София Федина пришла на допрос в Государственное бюро расследований.
Источник: Укринформ
Прямая речь: "Подозрение мне вручили ранее, сегодня у меня – допрос".
Детали: По ее словам, президент Владимир Зеленский "так и не решился" встретиться с ней и Марусей Зверобой.
"Я еще раз обращаюсь к президенту Зеленскому: если его настолько задели мои и Марусины слова от 26 октября 2019 года, – я приглашаю на открытую встречу, со всей прессой, чтобы мы перед камерами проговорили то, что произошло", – заявила Федина.
Что было раньше: Народный депутат от "Европейской солидарности" София Федина получила в Государственном бюро расследований сообщение о подозрении.в угрозах президенту Владимиру Зеленскому
Следствие считает, что Федина была в сговоре и 26 октября 2019 года во время онлайн-трансляции из львовской кофейни "выразила устные угрозы убийством" в отношении президента Владимира Зеленского.
В случае доказательства вины, подозреваемой грозит наказание в виде ограничения или лишения свободы на срок до 5 лет.
Напомним:
- София Федина и "Маруся Зверобой" (Елена Беленькая) являются фигурантками дела, возбужденного по факту их высказыванийв адрес президента Владимира Зеленского 26 октября 2019 года.
- 6 февраля следователь Государственного бюро расследований вручил уведомление о подозрении "Зверобой"-Биленькой, ей инкриминируют нарушение ч.1 ст 346 УК (угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля). ГБР ходатайствовало о личном обязательстве в качестве меры пресечения для "Зверобой".
- На 6 февраля ГБР вызывало и Федин для вручения письменного уведомления о подозрении. Депутат тогда не явилась в Бюро.
- 10 февраля Печерский райсуд Киева избрал "Марусе Зверобой" меру пресечения в виде личного обязательства, обязал ее носить электронный браслет.