Федина пришла на допрос в ГБР и пригласила Зеленского на открытую встречу

Народный депутат София Федина пришла на допрос в Государственное бюро расследований.

Источник: Укринформ

Прямая речь: "Подозрение мне вручили ранее, сегодня у меня – допрос".

Детали: По ее словам, президент Владимир Зеленский "так и не решился" встретиться с ней и Марусей Зверобой.

"Я еще раз обращаюсь к президенту Зеленскому: если его настолько задели мои и Марусины слова от 26 октября 2019 года, – я приглашаю на открытую встречу, со всей прессой, чтобы мы перед камерами проговорили то, что произошло", – заявила Федина.

Что было раньше: Народный депутат от "Европейской солидарности" София Федина получила в Государственном бюро расследований сообщение о подозрении.в угрозах президенту Владимиру Зеленскому

Следствие считает, что Федина была в сговоре и 26 октября 2019 года во время онлайн-трансляции из львовской кофейни "выразила устные угрозы убийством" в отношении президента Владимира Зеленского.

В случае доказательства вины, подозреваемой грозит наказание в виде ограничения или лишения свободы на срок до 5 лет.

Напомним: