Нардепці Федині вручили підозру за "погрози президенту"

Народний депутат від "Європейської солідарності" Софія Федина отримала в Державному бюро розслідувань повідомлення про підозру у погрозах президенту Володимиру Зеленському.

Джерело: "Українська правда", "Укрінформ" із посиланням на пресслужбу партії "Європейська солідарність", Державне бюро розслідувань

Пряма мова Федини: "За результатами вручення маю повістку на допит… Ніхто не збирається тікати, ніхто не збирається ховатися. Україна у нас одна – і ми будем за неї боротися… Президент Зеленський, спробуй почути людей, яким не байдуже.

Щодо ДБР: допоки не будуть розслідувані записи Труби, доти я вважаю цю установу неповноправною в цій державі…

Мені інкримінують погрози президенту словами "а знаєш, там бувають обстріли", "а знаєш, там розриваються гранати", "а бездумно їздити на передову в білій чи голубій сорочечці". Ви знаєте, що мої слова – це правда. Це навіть не погрози, не попередження і не застереження – це реальність… За реальність не карають.

У мене є 34 стаття Конституції, яка гарантує свободу думки, свободу слова, свободу вираження і свободу поглядів. Сьогодні, по суті, мені намагаються інкримінувати думкозлочин і словозлочин – а це означає, що ми скочуємося до масового концтабору".

Дослівно "Європейська солідарність": "Софія Федина сказала, що підозру їй вручили, формулювання таке саме, як у волонтерки Марусі Звіробій"..

Деталі: Це перший випадок вручення підозри народному депутату після скасування депутатської недоторканності, що вже не потребував дозволу Верховної Ради.

Держбюро розслідувань повідомило, що прокурори Офісу генпрокурора повідомили нардепці про "підозру у погрозі вбивством президенту України, вчиненій у зв’язку із його державною діяльністю" (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 346 ККУ).

Слідство вважає, що Федина була у змові й 26 жовтня 2019 року під час онлайн-трансляції зі львівської кав’ярні "висловила усні погрози вбивством" щодо президента Володимира Зеленського.

У разі доведення вини, підозрюваній загрожує покарання у вигляді обмеження або позбавлення волі на строк до 5 років.

12 лютого, коли Софія Федина прийшла в Державне бюро розслідувань для отримання підозри, під ДБР на її підтримку зібралися однопартійці та інші небайдужі. Вони вигукували: "Зе, не бійся".

Федина назвала нонсенсом, що постраждалим названо головнокомандувача країни, що президент злякався двох жінок.

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