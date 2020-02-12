Нардепці Федині вручили підозру за "погрози президенту"
Народний депутат від "Європейської солідарності" Софія Федина отримала повідомлення про підозру в Державному бюро розслідувань.
Джерело: "Українська правда", "Укрінформ" із посиланням на пресслужбу партії "Європейська солідарність"
Пряма мова Федини: "За результатами вручення маю повістку на допит… Ніхто не збирається тікати, ніхто не збирається ховатися. Україна у нас одна – і ми будем за неї боротися… Президент Зеленський, спробуй почути людей, яким не байдуже.
Щодо ДБР: допоки не будуть розслідувані записи Труби, доти я вважаю цю установу неповноправною в цій державі…
Мені інкримінують погрози президенту словами "а знаєш, там бувають обстріли", "а знаєш, там розриваються гранати", "а бездумно їздити на передову в білій чи голубій сорочечці". Ви знаєте, що мої слова – це правда. Це навіть не погрози, не попередження і не застереження – це реальність… За реальність не карають.
У мене є 34 стаття Конституції, яка гарантує свободу думки, свободу слова, свободу вираження і свободу поглядів. Сьогодні, по суті, мені намагаються інкримінувати думкозлочин і словозлочин – а це означає, що ми скочуємося до масового концтабору".
Дослівно "Європейська солідарність": "Софія Федина сказала, що підозру їй вручили, формулювання таке саме, як у волонтерки Марусі Звіробій"..
Деталі: Це перший випадок вручення підозри народному депутату після скасування депутатської недоторканності, що вже не потребував дозволу Верховної Ради.
12 лютого депутатка Софія Федина прийшла в Державне бюро розслідувань для отримання підозри, під ДБР на її підтримку зібралися однопартійці та інші небайдужі. Вони вигукували: "Зе, не бійся".
Федина назвала нонсенсом, що постраждалим названо головнокомандувача країни, що президент злякався двох жінок.
Передісторія:
- Софія Федина й "Маруся Звіробій" (Олена Біленька") є фігурантками справи, порушеної за фактом їхніх висловлювань на адресу президента Володимира Зеленського 26 жовтня 2019 року.
- 6 лютого слідчий Державного бюро розслідувань вручив повідомлення про підозру "Звіробій"-Біленькій, їй інкримінують порушення ч.1 ст 346 ККУ (погроза або насильство щодо державного чи громадського діяча). ДБР клопотало про особисте зобов’язання як запобіжний захід для "Звіробій".
- На 6 лютого ДБР викликало і Федину для вручення письмового повідомлення про підозру. Депутат тоді не з’явилася в Бюро.