ГБР обещает ежемесячно отчитываться в "делах Майдана" родным погибших

Государственное бюро расследований планирует ежемесячно устраивать встречи с представителями общественных организаций "Родина Героев Небесной Сотни" и "Непокоренный Майдан - 18.02".

Источник: И.о. директора ГБР Ирина Венедиктова, которую цитирует прес-служба ведомства

Детали: Сейчас в ГБР 49 уголовных производств по "делам Майдана". Венедиктова сообщила семьям Героев Небесной Сотни и их представителям о ходе их расследования.

Прямая речь Венедиктовой: "Наши следователи уже направили в суд два "дела Майдана" - о похищении и убийстве журналиста Василия Сергиенко и бывшего следователя милиции, незаконно задерживал участников митингов. Сообщено о подозрении в убийстве и покушении на убийство "майдановцев" бойцу спецподразделения "Омега".

Вскоре в Государственном бюро расследований будет создано отдельное Управление по расследованию преступлений, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013-2014 годах. Конкурс на руководителя этого подразделения мы объявим в ближайшее время. И одним из критериев отбора будет опыт кандидата в расследовании "дел Майдана". Также это подразделение будет значительно дополнен кадрами".

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