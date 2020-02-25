ГБР обещает ежемесячно отчитываться в "делах Майдана" родным погибших
Государственное бюро расследований планирует ежемесячно устраивать встречи с представителями общественных организаций "Родина Героев Небесной Сотни" и "Непокоренный Майдан - 18.02".
Источник: И.о. директора ГБР Ирина Венедиктова, которую цитирует прес-служба ведомства
Детали: Сейчас в ГБР 49 уголовных производств по "делам Майдана". Венедиктова сообщила семьям Героев Небесной Сотни и их представителям о ходе их расследования.
Прямая речь Венедиктовой: "Наши следователи уже направили в суд два "дела Майдана" - о похищении и убийстве журналиста Василия Сергиенко и бывшего следователя милиции, незаконно задерживал участников митингов. Сообщено о подозрении в убийстве и покушении на убийство "майдановцев" бойцу спецподразделения "Омега".
Вскоре в Государственном бюро расследований будет создано отдельное Управление по расследованию преступлений, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013-2014 годах. Конкурс на руководителя этого подразделения мы объявим в ближайшее время. И одним из критериев отбора будет опыт кандидата в расследовании "дел Майдана". Также это подразделение будет значительно дополнен кадрами".
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Как Зеленский и его команда выполняют обещание "не слить дела Майдана"
Предыстория:
- 20 февраля 2014 года, когда массовые протесты против действий команды Виктора Януковича длились уже три месяца, на Майдане Независимости в Киеве расстреляли протестующих. По данным МОЗ, 18-20 февраля погибли 82 человека (71 "майдановец" и 11 силовиков), пострадали более 600 человек. По данным миссии ООН, тогда погибли 98 человек (84 протестующих, 13 силовиков и случайный человек). На сайте "Небесной сотни" числится 107 имен.
- За преступления против Майдана наказаны лишь нескольких исполнителей. За почти 6 лет расследования инициаторы и организаторы расстрелов не установлены.
- В января 2020 года генпрокурор Руслан Рябошапка заявил, что Сергей Горбатюк так организовал следствие по делам Майдана, что не удалось установить заказчиков преступлений. Сейчас дело ведет Госбюро расследований.
- Представители семей героев "Небесной сотни" обратились к президенту Владимиру Зеленскому, главе ВР Дмитрия Разумкову и генпрокурору Руслану Рябошапке в связи с тем, что деятели режима Януковича хвалятся безнаказанностью, угрожают "майдановцам", требуют пересмотра законодательства и расследования против участников "Революции достоинства".
- Венедиктова считает, что для справедливого и честного расследования дел по Евромайдану необходимо отменить законо недопущении преследования участников Майдана от 2014 года.