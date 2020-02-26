Гончарук: Не ведіться на маніпуляції про коронавірус, паніка шкодить нам
Прем’єр-міністр Олексій Гончарук закликає не піддаватися паніці через поширення коронавірусу та вірити лише офіційній інформації.
Джерело: спільний брифінг голови уряду та новопризначеного головного санітарного лікаря України Віктора Ляшка
Пряма мова прем’єра: "Коронавірус, його поширення у світі – це глобальна проблема зараз. Над її вирішенням працюють десятки націй, Всесвітня організація охорони здоров’я, і ми – і наш уряд, і наші служби, і наші медики.
Я прошу вас не вестися на маніпуляції, тому що великої шкоди завдає паніка, яка навколо цього безпідставно існує. Ситуація абсолютно контрольована і у світі, і на території України. Довіряйте авторитетним джерелам.
Щодня пан Віктор буде виходити з офіційною комунікацією… Поширення маніпулятивної інформації шкодить інтересам українців".
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Якщо коронавірус прийде в Україну. Чи вистачить лікарень, фахівців та обладнання
Передісторія:
- Невідомим раніше коронавірусом COVID 2019 із грудня минулого року у світі заразилася 81 191 людина, більшість випадків – у Китаї, який був епіцентром поширення хвороби. Від ускладнень цього коронавірусу померли 2 768 людей, одужали – 30 281 особа.
- В останні дні коронавірус почав різко поширюватися в Європі, особливо в Італії. Уже є перші жертви (11 в Італії та 1 у Франції).
- Увечері 20 лютого 72 евакуйованих із Китаю людей разом із супроводом розмістили на 14-денну обсервацію (ізоляція та спостереження, у народі – "карантин") у медзакладі МВС у Нових Санжарах Полтавської області. Місцеві мешканці зустріли їх протестами через страх зараження.
- Станом на 26 лютого в Україні не зафіксовано жодного випадку коронавірусу. Евакуйовані з Уханя – міста, з якого поширився COVID 2019, – уже 7-й день проходять обсервацію (спостереження) у Нових Санжарах Полтавської області. У них проявів хвороби не спостерігається.
- Натомість від грипу впродовж зими померли 48 громадян України, за останній тиждень (17-23 лютого) стало відомо про десять летальних випадків унаслідок грипу. Усі померлі не мали щеплень від грипу.