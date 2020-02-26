Гончарук: Не ведіться на маніпуляції про коронавірус, паніка шкодить нам

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Середа, 26 лютого 2020, 15:26

Прем’єр-міністр Олексій Гончарук закликає не піддаватися паніці через поширення коронавірусу та вірити лише офіційній інформації.

Джерело: спільний брифінг голови уряду та новопризначеного головного санітарного лікаря України Віктора Ляшка

Пряма мова прем’єра: "Коронавірус, його поширення у світі – це глобальна проблема зараз. Над її вирішенням працюють десятки націй, Всесвітня організація охорони здоров’я, і ми – і наш уряд, і наші служби, і наші медики.

Я прошу вас не вестися на маніпуляції, тому що великої шкоди завдає паніка, яка навколо цього безпідставно існує. Ситуація абсолютно контрольована і у світі, і на території України. Довіряйте авторитетним джерелам.

Щодня пан Віктор буде виходити з офіційної комунікацією… Поширення маніпулятивної інформації шкодить інтересам українців".  

Олена Рощенко, УП
Теми: коронавірус Covid-2019 епідемія Кабінет міністрів Гончарук


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