Гончарук: Не ведіться на маніпуляції про коронавірус, паніка шкодить нам

Прем’єр-міністр Олексій Гончарук закликає не піддаватися паніці через поширення коронавірусу та вірити лише офіційній інформації.

Джерело: спільний брифінг голови уряду та новопризначеного головного санітарного лікаря України Віктора Ляшка

Пряма мова прем’єра: "Коронавірус, його поширення у світі – це глобальна проблема зараз. Над її вирішенням працюють десятки націй, Всесвітня організація охорони здоров’я, і ми – і наш уряд, і наші служби, і наші медики.

Я прошу вас не вестися на маніпуляції, тому що великої шкоди завдає паніка, яка навколо цього безпідставно існує. Ситуація абсолютно контрольована і у світі, і на території України. Довіряйте авторитетним джерелам.

Щодня пан Віктор буде виходити з офіційної комунікацією… Поширення маніпулятивної інформації шкодить інтересам українців".