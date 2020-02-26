Гончарук: Не ведитесь на манипуляции о коронавирусе, паника вредит нам

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Среда, 26 февраля 2020, 15:26

Премьер-министр Алексей Гончарук призывает не поддаваться панике из-за распространения коронавируса и верить только официальной информации.

Источник: совместный брифинг главы правительства и новоназначенного главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко

Прямая речь премьера: "Коронавирус, его распространение в мире – это глобальная проблема сейчас. Над ее решением работают десятки наций, Всемирная организация здравоохранения, и мы – и наше правительство, и наши службы, и наши медики.

Я прошу вас не вестись на манипуляции, так как большой вред наносит паника, которая вокруг этого безосновательно существует. Ситуация абсолютно контролируема и в мире, и на территории Украины. Доверяйте авторитетным источникам.

Ежедневно господин Виктор будет выходить с официальной коммуникацией... Распространение манипулятивной информации вредит интересам украинцев".

Алена Рощенко, УП
Темы: коронавирус Covid-2019 эпидемия Кабинет министров Гончарук


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