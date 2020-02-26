Гончарук: Не ведитесь на манипуляции о коронавирусе, паника вредит нам
Премьер-министр Алексей Гончарук призывает не поддаваться панике из-за распространения коронавируса и верить только официальной информации.
Источник: совместный брифинг главы правительства и новоназначенного главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко
Прямая речь премьера: "Коронавирус, его распространение в мире – это глобальная проблема сейчас. Над ее решением работают десятки наций, Всемирная организация здравоохранения, и мы – и наше правительство, и наши службы, и наши медики.
Я прошу вас не вестись на манипуляции, так как большой вред наносит паника, которая вокруг этого безосновательно существует. Ситуация абсолютно контролируема и в мире, и на территории Украины. Доверяйте авторитетным источникам.
Ежедневно господин Виктор будет выходить с официальной коммуникацией... Распространение манипулятивной информации вредит интересам украинцев".
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Если коронавирус придет в Украину. Хватит ли больниц, специалистов и оборудования
Предыстория:
- Неизвестным ранее коронавирусом COVID 2019 с декабря прошлого года в мире заразилась 81 191 человек, большинство случаев – в Китае, который был эпицентром распространения болезни. От осложнений этого коронавируса умерли 2 768 человек, выздоровели – 30 281 человек.
- В последние дни коронавирус начал резко распространяться в Европе, особенно в Италии. Уже есть первые жертвы (11 в Италии и 1 во Франции).
- Вечером 20 февраля 72 эвакуированных из Китая человека вместе с сопровождением разместили на 14-дневную обсервацию (изоляцию и наблюдению, в народе – "карантин") в медучреждении МВД в Новых Санжарах Полтавской области. Местные жители встретили их протестами из-за страха заражения.
- По состоянию на 26 февраля в Украине не зафиксировано ни одного случая коронавируса. Эвакуированные из Уханя – города, из которого распространился COVID 2019, – уже 7-й день проходят обсервацию (наблюдение) в Новых Санжарах Полтавской области. У них проявлений болезни не наблюдается.
- Зато от гриппа в течение зимы умерли 48 граждан Украины, за последнюю неделю (17-23 февраля) стало известно о десяти летальных случаях вследствие гриппа. Все умершие не имели прививок от гриппа.