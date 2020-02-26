Слідчі поліції розсекречують матеріали понад 500 негласних розшукових дій, аби процес розслідування був "прозорим".

Джерело: поліція

Дослівно: "У зв’язку з підвищеною увагою суспільства та з метою повного і прозорого процесу розслідування резонансного злочину слідчі НПУ ... розсекречують матеріали негласних слідчих (розшукових) дій та проводять 32 судові експертизи".

Деталі: Водночас, правоохоронці скаржаться на те, що підозрювані "відмовляють органу досудового розслідування в участі у таких слідчих діях".

За їхніми словами, Яна Дугарь відмовляється давати свідчення у допиті в якості підозрюваної та брати участь у почеркознавчій та судово-психіатричній експертизах.

Водночас, адвокат Віталій Коломієць зауважував, що постанов про призначення експертиз їм не надали, тому сторона захисту не може "прийняти рішення про свою участь чи не участь у цих процесуальних діях".

Андрій Антоненко відмовився від слідчого експерименту та дачі показів у ході допиту, а Юлія Кузьменко – від проходження судово-медичної й габітоскопічної експертиз. Обидва також відмовилися від одночасного допиту.

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