Справа Шеремета: поліція оприлюднює матеріали понад пів тисячі слідчих дій

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Середа, 26 лютого 2020, 19:07

Слідчі поліції розсекречують матеріали понад 500 негласних розшукових дій, аби процес розслідування був "прозорим".

Джерело: поліція

Дослівно: "У зв’язку з підвищеною увагою суспільства та з метою повного і прозорого процесу розслідування резонансного злочину слідчі НПУ ... розсекречують матеріали негласних слідчих (розшукових) дій та проводять 32 судові експертизи".

Деталі: Водночас, правоохоронці скаржаться на те, що підозрювані "відмовляють органу досудового розслідування в участі у таких слідчих діях".

За їхніми словами, Яна Дугарь відмовляється давати свідчення у допиті в якості підозрюваної та брати участь у почеркознавчій та судово-психіатричній експертизах.

Андрій Антоненко відмовився від слідчого експерименту та дачі показів у ході допиту, а Юлія Кузьменко – від проходження судово-медичної й габітоскопічної експертиз. Обидва також відмовилися від одночасного допиту.

Знати більше: Детальний розбір справи Шеремета. Всі докази, алібі та відкриті запитання

Передісторія:

  • Один із керівників "Української правди" Павло Шеремет загинув від вибуху вранці 20 липня 2016 року. Йому підклали вибухівку під автомобіль.
  • 12 грудня 2019 року правоохоронці повідомили, що підозрюють щонайменше п’ятьох людей: медсестру парашутно-десантного батальйону Яну Дугарь, лікаря й волонтера Юлію Кузьменко, музиканта й добровольця Андрія Антоненка, добровольців Владислава та Інну Грищенків.
  • Слідство вважає основним мотивом убивства дестабілізацію ситуації в країні.

Українська правда
Теми: Справа Шеремета поліція


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