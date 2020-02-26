Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Справа Шеремета: поліція розсекречує матеріали понад пів тисячі слідчих дій

Середа, 26 лютого 2020, 18:07
Справа Шеремета: поліція розсекречує матеріали понад пів тисячі слідчих дій

Слідчі поліції розсекречують матеріали понад 500 негласних розшукових дій, аби процес розслідування був "прозорим".

Джерело: поліція

Дослівно: "У зв’язку з підвищеною увагою суспільства та з метою повного і прозорого процесу розслідування резонансного злочину слідчі НПУ ... розсекречують матеріали негласних слідчих (розшукових) дій та проводять 32 судові експертизи".

Деталі: Водночас, правоохоронці скаржаться на те, що підозрювані "відмовляють органу досудового розслідування в участі у таких слідчих діях".

За їхніми словами, Яна Дугарь відмовляється давати свідчення у допиті в якості підозрюваної та брати участь у почеркознавчій та судово-психіатричній експертизах.

Водночас, адвокат Віталій Коломієць зауважував, що постанов про призначення експертиз їм не надали, тому сторона захисту не може "прийняти рішення про свою участь чи не участь у цих процесуальних діях".

Андрій Антоненко відмовився від слідчого експерименту та дачі показів у ході допиту, а Юлія Кузьменко – від проходження судово-медичної й габітоскопічної експертиз. Обидва також відмовилися від одночасного допиту.

Знати більше: Детальний розбір справи Шеремета. Всі докази, алібі та відкриті запитання

Передісторія:

  • Один із керівників "Української правди" Павло Шеремет загинув від вибуху вранці 20 липня 2016 року. Йому підклали вибухівку під автомобіль.
  • 12 грудня 2019 року правоохоронці повідомили, що затримали 3 підозрюваних у вбивстві: лікарку й волонтерку Юлію Кузьменко, музиканта Андрія Антоненка, військову медсестру Яну Дугарь.
  • За версією слідства, Дугарь фотографувала камери напередодні вбивства, Кузьменко закладала вибухівку під авто разом із Антоненком, який також фігурує як організатор.
  • Слідство вважає основним мотивом убивства дестабілізацію ситуації в країні.
  • Усі затримані заперечують свою причетність до злочину. Захист Антоненка стверджує, що він вищий за вбивцю. Адвокати Дугарь наполягають, що вона має алібі, підтверджене документами і свідками, а експертиза, на якій ґрунтується підозра, неповна, і необ’єктивна. Кузьменко також розкритикувала експертизу.

Українська правда
Теми: Справа Шереметаполіція
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Усі новини...
Справа Шеремета
Син партизана, онук партизана, сам партизан. Пам'яті Павла Шеремета
Суд у справі вбивства Шеремета через 3 роки починається з початку
6 років після вбивства Шеремета: під час війни суд зупинився, всі обвинувачені на свободі
Останні новини
05:02
Росіяни гатили по Сумщині з мінометів, АГС, скинули 7 мін
04:18
МВС Росії оголосило Буданова в розшук
03:30
У США Сенат схвалив оборонний бюджет на рекордні $886 млрд
02:46
оновленоРосіяни заявили про збиття безпілотників, який нібито "летіли на Москву"
02:20
Боррель після Різдва збирається в Україну
01:48
фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання
01:36
Зеленський поговорив телефоном з президентом Європейської ради Мішелем
00:58
"Шахтар" програв "Порту" і вилетів з Ліги чемпіонів
00:42
Байден і Білий дім продовжують спонукати Конгрес ухвалити пакет з підтримкою України – Кірбі
00:24
Болгарія зробила перший крок до скасування винятку із санкцій ЄС проти РФ
Усі новини...
Реклама: