Справа Шеремета: поліція розсекречує матеріали понад пів тисячі слідчих дій
Слідчі поліції розсекречують матеріали понад 500 негласних розшукових дій, аби процес розслідування був "прозорим".
Джерело: поліція
Дослівно: "У зв’язку з підвищеною увагою суспільства та з метою повного і прозорого процесу розслідування резонансного злочину слідчі НПУ ... розсекречують матеріали негласних слідчих (розшукових) дій та проводять 32 судові експертизи".
Деталі: Водночас, правоохоронці скаржаться на те, що підозрювані "відмовляють органу досудового розслідування в участі у таких слідчих діях".
За їхніми словами, Яна Дугарь відмовляється давати свідчення у допиті в якості підозрюваної та брати участь у почеркознавчій та судово-психіатричній експертизах.
Водночас, адвокат Віталій Коломієць зауважував, що постанов про призначення експертиз їм не надали, тому сторона захисту не може "прийняти рішення про свою участь чи не участь у цих процесуальних діях".
Андрій Антоненко відмовився від слідчого експерименту та дачі показів у ході допиту, а Юлія Кузьменко – від проходження судово-медичної й габітоскопічної експертиз. Обидва також відмовилися від одночасного допиту.
Знати більше: Детальний розбір справи Шеремета. Всі докази, алібі та відкриті запитання
Передісторія:
- Один із керівників "Української правди" Павло Шеремет загинув від вибуху вранці 20 липня 2016 року. Йому підклали вибухівку під автомобіль.
- 12 грудня 2019 року правоохоронці повідомили, що затримали 3 підозрюваних у вбивстві: лікарку й волонтерку Юлію Кузьменко, музиканта Андрія Антоненка, військову медсестру Яну Дугарь.
- За версією слідства, Дугарь фотографувала камери напередодні вбивства, Кузьменко закладала вибухівку під авто разом із Антоненком, який також фігурує як організатор.
- Слідство вважає основним мотивом убивства дестабілізацію ситуації в країні.
- Усі затримані заперечують свою причетність до злочину. Захист Антоненка стверджує, що він вищий за вбивцю. Адвокати Дугарь наполягають, що вона має алібі, підтверджене документами і свідками, а експертиза, на якій ґрунтується підозра, неповна, і необ’єктивна. Кузьменко також розкритикувала експертизу.