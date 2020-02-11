Справа Шеремета: медсестрі Дугарь призначили експертизу почерку і психічного стану
Слідство у справі вбивства журналіста Павла Шеремета призначило почеркознавчу та психіатричну експертизи щодо підозрюваної медсестри Яни Дугарь.
Джерело: адвокат Віталій Коломієць у facebook, коментар речника Міністерства внутрішніх справ Артема Шевченка "Українські правді"
Пряма мова адвоката: "Ні постанови про призначення психіатричної, ні почеркознавчої експертиз нам не надали. Ми, як сторона захисту, не можемо прийняти рішення про свою участь чи не участь в цих процесуальних діях".
Пряма мова речника МВС: "Треба провести комплекс слідчих дій. Вони проводяться".
Деталі: Адвокат Дугарь каже, що постанови про відібрання зразків почерку не можуть бути задоволені через їх невідповідність статті закону, на яку посилається слідчий.
Захист додав, що чекає "на відповідні рішення, оформлені належним чином".
УП попросила речника МВС уточнити, які саме слідчі дії потребують почеркознавчої та психіатричної експертиз. Він відповів, що "комплекс різних".
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Що відомо про людей, яких підозрюють у причетності до вбивства Шеремета
Заява УП: Щодо розслідування МВС справи Павла Шеремета
Передісторія:
- Один із керівників "Української правди" Павло Шеремет загинув від вибуху вранці 20 липня 2016 року. Йому підклали вибухівку під автомобіль.
- 12 грудня 2019 року правоохоронці повідомили, що затримали 3 підозрюваних у вбивстві: лікарку й волонтерку Юлію Кузьменко, музиканта Андрія Антоненка, військову медсестру Яну Дугарь.
- За версією слідства, Дугарь фотографувала камери напередодні вбивства, Кузьменко закладала вибухівку під авто разом із Антоненком, який також фігурує як організатор.
- Суд арештував Кузьменко та Антоненка. Дугарь відправили спочатку під цілодобовий, а потім під нічний домашній арешт.
- Поліція називала мотивом вбивства дестабілізацію ситуації в Україні, однак офіційно в матеріалах справи зазначено, що фігуранти захопились "ультранаціоналістичними ідеями, культивуючи величність арійської раси", намагались вбивством привернути увагу до своїх поглядів.
- Речник МВС в особистій переписці, опублікованій у мережі, натякнув, що до вбивства Шеремета може бути причетне СБУ.
- Усі затримані заперечують свою причетність до злочину. Захист Антоненка стверджує, що він вищий за вбивцю. Адвокати Дугарь наполягають, що вона має алібі, підтверджене документами і свідками, а експертиза, на якій ґрунтується підозра, неповна, і необ’єктивна. Кузьменко також розкритикувала експертизу.
- За словами захисту, на момент вбивства Шеремета Дугарь не була знайома з іншими підозрюваними, а Кузьменко і Антоненко на той час спілкувались лише кілька разів.