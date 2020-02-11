Справа Шеремета: медсестрі Дугарь призначили експертизу почерку і психічного стану

Слідство у справі вбивства журналіста Павла Шеремета призначило почеркознавчу та психіатричну експертизи щодо підозрюваної медсестри Яни Дугарь.

Джерело: адвокат Віталій Коломієць у facebook, коментар речника Міністерства внутрішніх справ Артема Шевченка "Українські правді"

Пряма мова адвоката: "Ні постанови про призначення психіатричної, ні почеркознавчої експертиз нам не надали. Ми, як сторона захисту, не можемо прийняти рішення про свою участь чи не участь в цих процесуальних діях".

Пряма мова речника МВС: "Треба провести комплекс слідчих дій. Вони проводяться".

Деталі: Адвокат Дугарь каже, що постанови про відібрання зразків почерку не можуть бути задоволені через їх невідповідність статті закону, на яку посилається слідчий.

Захист додав, що чекає "на відповідні рішення, оформлені належним чином".

УП попросила речника МВС уточнити, які саме слідчі дії потребують почеркознавчої та психіатричної експертиз. Він відповів, що "комплекс різних".

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