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Дело Шеремета: полиция рассекречивает материалы больше полутысячи следственных действий

Среда, 26 февраля 2020, 18:07
Дело Шеремета: полиция рассекречивает материалы больше полутысячи следственных действий

Следователи полиции рассекречивают материалы более 500 негласных розыскных действий, чтобы процесс расследования был "прозрачным".

Источник: полиция

Дословно: "В связи с повышенным вниманием общества и с целью полного и прозрачного процесса расследования резонансного преступления следователи НПУ ... рассекречивают материалы негласных следственных (розыскных) действий и проводят 32 судебные экспертизы".

Детали: В то же время, правоохранители жалуются на то, что подозреваемые "отказывают органу досудебного расследования в участии в таких следственных действиях".

По их словам, Яна Дугарь отказывается давать показания на допросе в качестве подозреваемого и участвовать в почерковедческой и судебно-психиатрической экспертизах.

В то же время, адвокат Виталий Коломиец отмечал, что постановлений о назначении экспертиз им не предоставили, поэтому сторона защиты не может "принять решение о своем участии или неучастии в этих процессуальных действиях".

Андрей Антоненко отказался от следственного эксперимента и дачи показаний в ходе допроса, а Юлия Кузьменко – от прохождения судебно-медицинской и габитоскопической экспертиз. Оба также отказались от одновременного допроса.

Узнать больше: Детальный разбор дела Шеремета. Все доказательства, алиби и открытые вопросы

Предыстория:

  • Один из руководителей "Украинской правды" Павел Шеремет погиб от взрыва утром 20 июля 2016 года. Ему подложили взрывчатку под автомобиль.
  • 12 декабря 2019 года правоохранители сообщили, что задержали 3 подозреваемых в убийстве: врача и волонтера Юлию Кузьменко, музыканта Андрея Антоненко, военную медсестру Яну Дугарь.
  • По версии следствия, Дугарь фотографировала камеры накануне убийства, Кузьменко закладывала взрывчатку под авто вместе с Антоненко, который также фигурирует как организатор.
  • Следствие считает основным мотивом убийства дестабилизацию ситуации в стране.
  • Все задержанные отрицают причастность к преступлению. Защита Антоненко утверждает, что он выше убийцы. Адвокаты Дугарь настаивают, что у нее есть алиби, подтвержденное документами и свидетелями, а экспертиза, на которой основывается подозрение, неполная и необъективна. Кузьменко также раскритиковала экспертизу.

Украинская правда
Темы: Дело Шереметаполиция
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