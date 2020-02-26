Дело Шеремета: полиция рассекречивает материалы больше полутысячи следственных действий
Следователи полиции рассекречивают материалы более 500 негласных розыскных действий, чтобы процесс расследования был "прозрачным".
Источник: полиция
Дословно: "В связи с повышенным вниманием общества и с целью полного и прозрачного процесса расследования резонансного преступления следователи НПУ ... рассекречивают материалы негласных следственных (розыскных) действий и проводят 32 судебные экспертизы".
Детали: В то же время, правоохранители жалуются на то, что подозреваемые "отказывают органу досудебного расследования в участии в таких следственных действиях".
По их словам, Яна Дугарь отказывается давать показания на допросе в качестве подозреваемого и участвовать в почерковедческой и судебно-психиатрической экспертизах.
В то же время, адвокат Виталий Коломиец отмечал, что постановлений о назначении экспертиз им не предоставили, поэтому сторона защиты не может "принять решение о своем участии или неучастии в этих процессуальных действиях".
Андрей Антоненко отказался от следственного эксперимента и дачи показаний в ходе допроса, а Юлия Кузьменко – от прохождения судебно-медицинской и габитоскопической экспертиз. Оба также отказались от одновременного допроса.
Узнать больше: Детальный разбор дела Шеремета. Все доказательства, алиби и открытые вопросы
Предыстория:
- Один из руководителей "Украинской правды" Павел Шеремет погиб от взрыва утром 20 июля 2016 года. Ему подложили взрывчатку под автомобиль.
- 12 декабря 2019 года правоохранители сообщили, что задержали 3 подозреваемых в убийстве: врача и волонтера Юлию Кузьменко, музыканта Андрея Антоненко, военную медсестру Яну Дугарь.
- По версии следствия, Дугарь фотографировала камеры накануне убийства, Кузьменко закладывала взрывчатку под авто вместе с Антоненко, который также фигурирует как организатор.
- Следствие считает основным мотивом убийства дестабилизацию ситуации в стране.
- Все задержанные отрицают причастность к преступлению. Защита Антоненко утверждает, что он выше убийцы. Адвокаты Дугарь настаивают, что у нее есть алиби, подтвержденное документами и свидетелями, а экспертиза, на которой основывается подозрение, неполная и необъективна. Кузьменко также раскритиковала экспертизу.