Следователи полиции рассекречивают материалы более 500 негласных розыскных действий, чтобы процесс расследования был "прозрачным".

Источник: полиция

Дословно: "В связи с повышенным вниманием общества и с целью полного и прозрачного процесса расследования резонансного преступления следователи НПУ ... рассекречивают материалы негласных следственных (розыскных) действий и проводят 32 судебные экспертизы".

Детали: В то же время, правоохранители жалуются на то, что подозреваемые "отказывают органу досудебного расследования в участии в таких следственных действиях".

По их словам, Яна Дугарь отказывается давать показания на допросе в качестве подозреваемого и участвовать в почерковедческой и судебно-психиатрической экспертизах.

В то же время, адвокат Виталий Коломиец отмечал, что постановлений о назначении экспертиз им не предоставили, поэтому сторона защиты не может "принять решение о своем участии или неучастии в этих процессуальных действиях".

Андрей Антоненко отказался от следственного эксперимента и дачи показаний в ходе допроса, а Юлия Кузьменко – от прохождения судебно-медицинской и габитоскопической экспертиз. Оба также отказались от одновременного допроса.

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