Дело Шеремета: полиция обнародует материалы больше полутысячи следственных действий

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Среда, 26 февраля 2020, 19:07

Следователи полиции рассекречивают материалы более 500 негласных розыскных действий, чтобы процесс расследования был "прозрачным".

Источник: полиция

Дословно: "В связи с повышенным вниманием общества и с целью полного и прозрачного процесса расследования резонансного преступления следователи НПУ ... рассекречивают материалы негласных следственных (розыскных) действий и проводят 32 судебные экспертизы".

Детали: В то же время, правоохранители жалуются на то, что подозреваемые "отказывают органу досудебного расследования в участии в таких следственных действиях".

По их словам, Яна Дугарь отказывается давать показания на допросе в качестве подозреваемого и участвовать в почерковедческой и судебно-психиатрической экспертизах.

Андрей Антоненко отказался от следственного эксперимента и дачи показаний в ходе допроса, а Юлия Кузьменко – от прохождения судебно-медицинской и габитоскопической экспертиз. Оба также отказались от одновременного допроса.

Узнать больше: Детальный разбор дела Шеремета. Все доказательства, алиби и открытые вопросы

Предыстория:

  • Один из руководителей "Украинской правды" Павел Шеремет погиб от взрыва утром 20 июля 2016 года. Ему подложили взрывчатку под автомобиль.
  • 12 декабря правоохранители сообщили, что подозревают по меньшей мере пять человек: медсестру парашютно-десантного батальона Яну Дугарь, врача и волонтера Юлию Кузьменко, музыканта и добровольца Андрея Антоненко, добровольцев Владислава и Инну Грищенко.
  • Следствие считает основным мотивом убийства дестабилизацию ситуации в стране.

Украинская правда
Темы: Дело Шеремета полиция


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