На Банковій з’явився новий кандидат у віцепрем’єри
В Офісі президента розглядають кандидатуру народного депутата від "Слуги народу" Олександра Завітневича на посаду віцепрем’єр-міністра.
Джерело: поінформовані співрозмовники УП у фракції "Слуга народу"
Пряма мова: "Люди в ОПУ повертаються до старої концепції – варто Гончарука посилити віце. Зараз в ОПУ обговорюють кандидатуру на віцепрем’єра з питань промисловості нашого Сашу Завітневича. Даю 80% ймовірності, що він і буде віце".
Детальніше читайте: "Нове обличчя" на всі часи. Чи справді Зеленський хоче змінити Гончарука на Тігіпка
Довідка: 46 річний Завітневич у Верховній Раді 9 скликання очолює комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки.
Він є одним із співзасновників Смілянського ливарного заводу.
У 2016 році заснував ТОВ "МТІ" – підприємство, що надає в оренду обладнання та машини, займається механічною обробкою металічних виробів та гуртовою торгівлею обладнанням для видобувної галузі та будівництва.
Другою засновницею та директором ТОВ "МТІ" є дружина Завітневича – Наталія. У 2012 році вона давала коментар журналістам Forbes як однокласниця Зеленського.
Передісторія:
- Раніше кілька джерел повідомили, що президент Володимир Зеленський розглядає кандидатуру бізнесмена і колишнього політика Сергія Тігіпка на посаду прем'єр-міністра або віцепрем’єра.
- За даними УП, рішення щодо оновлення Кабінету міністрів вирішиться у найближчі два тижні.
- 26 лютого президент Зеленський підтвердив, що зустрічався з Тігіпком.
- Згодом джерела УП повідомили, що прем’єр-міністр Олексій Гончарук також зустрічавсяз Тігіпком кілька тижнів тому, і що вони говорили про посаду віцепрем’єра.
- Гончарук заявив, що мова йде про посилення уряду, а не про його звільнення чи відставку.