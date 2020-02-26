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На Банковій з’явився новий кандидат у віцепрем’єри

Середа, 26 лютого 2020, 19:37
На Банковій з’явився новий кандидат у віцепрем’єри

В Офісі президента розглядають кандидатуру народного депутата від "Слуги народу" Олександра Завітневича на посаду віцепрем’єр-міністра.

Джерело: поінформовані співрозмовники УП у фракції "Слуга народу"

Пряма мова: "Люди в ОПУ повертаються до старої концепції – варто Гончарука посилити віце. Зараз в ОПУ обговорюють кандидатуру на віцепрем’єра з питань промисловості нашого Сашу Завітневича. Даю 80% ймовірності, що він і буде віце".

Детальніше читайте: "Нове обличчя" на всі часи. Чи справді Зеленський хоче змінити Гончарука на Тігіпка

Довідка: 46 річний Завітневич у Верховній Раді 9 скликання очолює комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

Він є одним із співзасновників Смілянського ливарного заводу. 

У 2016 році заснував ТОВ "МТІ" – підприємство, що надає в оренду обладнання та машини, займається механічною обробкою металічних виробів та гуртовою торгівлею обладнанням для видобувної галузі та будівництва. 

Другою засновницею та директором ТОВ "МТІ" є дружина Завітневича – Наталія. У 2012 році вона давала коментар журналістам Forbes як однокласниця Зеленського.

Передісторія: 

Українська правда

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Теми: Кабінет міністрівОфіс президентаСлуга народу
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