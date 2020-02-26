На Банковой появился новый кандидат в вице-премьеры
В Офисе президента рассматривают кандидатуру народного депутата от "Слуги народа" Александра Завитневича на должность вице-премьер-министра.
Источник: информированные собеседники УП во фракции "Слуга народа"
Прямая речь: "Люди в ОПУ возвращаются к старой концепции - стоит Гончарука усилить вице. Сейчас в ОПУ обсуждают кандидатуру на вице-премьера по промышленности нашего Сашу Завитневича. Даю 80% вероятности, что он и будет вице".
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Справка: 46 летний Завитневич в Верховной Раде 9 созыва возглавляет комитет Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.
Он является одним из соучредителей Смелянского литейного завода.
В 2016 году основал ООО "МТИ" - предприятие, предоставляющее в аренду оборудование и машины, занимается механической обработкой металлических изделий и оптовой торговлей оборудованием для добывающей отрасли и строительства.
Второй основательницей и директором ООО "МТИ" является жена Завитневича - Наталья. В 2012 году она давала комментарий журналистам Forbes как одноклассница Зеленского.
Предыстория:
- Ранее несколько источников УП сообщили, что президент Владимир Зеленский рассматривает кандидатуру бизнесмена и бывшего политика Сергея Тигипко на пост премьер-министра или вицепремьера.
- По данным УП, решение по обновлению Кабинета министров решится в ближайшие две недели.
- 26 февраля президент Зеленский подтвердил, что встречался с Тигипко.
- Позже источники УП сообщали, что премьер-министр Алексей Гончарук также встречался с Тигипко несколько недель назад, и что они говорили о должности вице-премьера.
- Гончарук заявил, что речь идет об усилении правительства, а не о его увольнении или отставке.