Перед Зеленським Тігіпко зустрічався з Гончаруком – джерела

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Середа, 26 лютого 2020, 13:47

Прем’єр-міністр Олексій Гончарук також зустрічався з бізнесменом і колишнім політиком Сергієм Тігіпком кілька тижнів тому, вони говорили про посаду віцепрем’єра.  

Джерело: співрозмовники "Української правди" у Кабміні

Пряма мова: "Прем’єр-міністр зустрічався з Тігіпком щодо посади віцепрем’єра – це точно".

Деталі: Інший співрозмовник УП також повідомив, що нібито Гончарук проводив співбесіду із Тігіпком стосовно посади віцепрем’єра. За його словами, ця зустріч була 3 тижні тому.

Разом з тим, за даними "Української правди", частина міністрів проти участі Тігіпка в уряді.

Що було раніше: 26 лютого президент Володимир Зеленський підтвердив, що зустрічався з колишнім віцепрем'єром Сергієм Тігіпком.

Передісторія: 

Українська правда
Теми: Гончарук Тігіпко Кабінет міністрів


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