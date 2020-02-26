Перед Зеленським Тігіпко зустрічався з Гончаруком – джерела
Середа, 26 лютого 2020, 12:47
Прем’єр-міністр Олексій Гончарук також зустрічався з бізнесменом і колишнім політиком Сергієм Тігіпком кілька тижнів тому, вони говорили про посаду віцепрем’єра.
Джерело: співрозмовники "Української правди" у Кабміні
Пряма мова: "Прем’єр-міністр зустрічався з Тігіпком щодо посади віцепрем’єра – це точно".
Деталі: Інший співрозмовник УП також повідомив, що нібито Гончарук проводив співбесіду із Тігіпком стосовно посади віцепрем’єра. За його словами, ця зустріч була 3 тижні тому.
Разом з тим, за даними "Української правди", частина міністрів проти участі Тігіпка в уряді.
Що було раніше: 26 лютого президент Володимир Зеленський підтвердив, що зустрічався з колишнім віцепрем'єром Сергієм Тігіпком.
Передісторія:
- Раніше кілька джерел УП повідомили, що президент Володимир Зеленський розглядає кандидатуру бізнесмена і колишнього політика Сергія Тігіпка на посаду прем'єр-міністра або віцепрем’єра.
- За даними УП, рішення щодо оновлення Кабінету міністрів вирішиться у найближчі два тижні.
Українська правда