Прем’єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що дійсно бачився з бізнесменом і колишнім політиком Сергієм Тігіпком, оскільки наразі шукають людей в уряд.

Джерело: Гончарук на брифінгу після засідання Кабміну 26 лютого

Пряма мова: "Пана Сергія Тігіпка я дійсно бачив, з ним зустрічався, як із багатьма іншими.

Я за останній місяць десь подивився близько 20 осіб. Нам дійсно треба підсилення радниками, можливо, на якусь посаду в уряді, людьми, які дуже добре розуміють, що таке промисловість. Тому спілкування у мене було дуже багато з різними людьми. Але більше коментувати нема чого".

Деталі: Разом з тим він додав, що наразі про його звільнення чи відставку не йдеться.

За словами Гончарука, уряд працює в "нормальному, звичному режимі", і "кожен день наступає на хвіст якійсь корупційній лавочці", а сам він ніяких заяв щодо відставки не писав і з президентом таких тем не обговорював.

Передісторія: