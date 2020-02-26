Гончарук про зустріч з Тігіпком: Треба посилити уряд

5145 переглядів
Середа, 26 лютого 2020, 14:16

Прем’єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що дійсно бачився з бізнесменом і колишнім політиком Сергієм Тігіпком, оскільки наразі шукають людей в уряд.

Джерело: Гончарук на брифінгу після засідання Кабміну 26 лютого

Пряма мова: "Пана Сергія Тігіпка я дійсно бачив, з ним зустрічався, як із багатьма іншими. 

Я за останній місяць десь подивився близько 20 осіб. Нам дійсно треба підсилення радниками, можливо, на якусь посаду в уряді, людьми, які дуже добре розуміють, що таке промисловість. Тому спілкування у мене було дуже багато з різними людьми. Але більше коментувати нема чого".

Деталі: Разом з тим він додав, що наразі про його звільнення чи відставку не йдеться.

За словами Гончарука, уряд працює в "нормальному, звичному режимі", і "кожен день наступає на хвіст якійсь корупційній лавочці", а сам він ніяких заяв щодо відставки не писав і з президентом таких тем не обговорював.

Передісторія: 

Ірина Балачук, УП
Теми: Гончарук Тігіпко Кабінет міністрів


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Перед Зеленським Тігіпко зустрічався з Гончаруком – джерела 26 лютого 2020, 13:47
Питання Кабміну вирішиться у найближчі два тижні – джерела 26 лютого 2020, 09:19
Зеленський подумує змінити Гончарука на Тігіпка 25 лютого 2020, 22:25
Усі новини
Головні новини
Гончарук про зустріч з Тігіпком: Треба посилити уряд
Перед Зеленським Тігіпко зустрічався з Гончаруком – джерела
Під офісом Зеленського чоловік підпалив себе
Відомого бізнесмена з Кривого Рогу знайшли застреленим у Києві
Усі новини
Фото

Рослини, яких врятувала турбота

Діти

9 простих порад, які допоможуть заохотити дітей до читання

self-made

Працевлаштуй маму, тата, бабусю чи дідуся: українські компанії шукають людей "золотого віку"